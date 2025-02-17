Завтра частина правобережжя міста частково залишиться без води: у чому причина

Завтра, 18 лютого, частина громадян правобережжя Кременчука залишиться без води. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Орієнтовно із 08.30 і до 18.00 комунальники проводитимуть аварійні роботи із заміни запірно-регулюючої арматури на водопровідній мережі. На цей час без води залишаться абоненти за такими адресами:
вул. Республіканська, буд. 93-146;
вул. Космічна, буд. 1-9;
село Садки.
Також у цей час можливе зниження тиску води за адресами:
вул. Шкільна;
пров. Грушевий;
пров. Правобережний;
вул. Східна;
вул. Ново-Східна;
пров. В. Федорченка;
вул. Чорних Запорожців;
пров. Святослава Хороброго;
вул. Січових Стрільців;
вул. Шістдесятників, буд. 28;
наб. Лейтенанта Дніпрова, буд. 121.
На цей час містянам радять зробити необхідний запас води.
Після завершення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено. Проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.