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Завтра частина правобережжя міста частково залишиться без води: у чому причина

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 237

 

Після відновлення водопостачання можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води

Завтра, 18 лютого, частина громадян правобережжя Кременчука залишиться без води. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради. 

Орієнтовно із 08.30 і до 18.00 комунальники проводитимуть аварійні роботи із заміни запірно-регулюючої арматури на водопровідній мережі. На цей час без води залишаться абоненти за такими адресами:

  • вул. Республіканська, буд. 93-146;

  • вул. Космічна, буд. 1-9;

  • село Садки.

Також у цей час можливе зниження тиску води за адресами:

  • вул. Шкільна;

  • пров. Грушевий;

  • пров. Правобережний;

  • вул. Східна;

  • вул. Ново-Східна;

  • пров. В. Федорченка;

  • вул. Чорних Запорожців;

  • пров. Святослава Хороброго;

  • вул. Січових Стрільців;

  • вул. Шістдесятників, буд. 28;

  • наб. Лейтенанта Дніпрова, буд. 121.

На цей час містянам радять зробити необхідний запас води.

Після завершення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено. Проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: infoxvod.com.ua
Теги: вода відключення води Кременчукводоканал
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