Завтра частина правобережжя міста частково залишиться без води: у чому причина

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Після відновлення водопостачання можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води

Завтра, 18 лютого, частина громадян правобережжя Кременчука залишиться без води. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Орієнтовно із 08.30 і до 18.00 комунальники проводитимуть аварійні роботи із заміни запірно-регулюючої арматури на водопровідній мережі. На цей час без води залишаться абоненти за такими адресами:

вул. Республіканська, буд. 93-146;

вул. Космічна, буд. 1-9;

село Садки.

Також у цей час можливе зниження тиску води за адресами:

вул. Шкільна;

пров. Грушевий;

пров. Правобережний;

вул. Східна;

вул. Ново-Східна;

пров. В. Федорченка;

вул. Чорних Запорожців;

пров. Святослава Хороброго;

вул. Січових Стрільців;

вул. Шістдесятників, буд. 28;

наб. Лейтенанта Дніпрова, буд. 121.

На цей час містянам радять зробити необхідний запас води.

Після завершення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено. Проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.