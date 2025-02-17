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У Кременчуці правоохоронці затримали серійного крадія: за два місяці на рахунку в нього 20 крадіжок

Сьогодні, 14:55 Переглядів: 250

 

У мешканців Кременчука та Горішніх Плавнів чоловік крав велосипеди, електросамокати, електроінструменти та інше майно

У Кременчуці правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, який за два місяці скоїв близько 20 крадіжок. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, діяв крадій на території Кременчука та Горішніх Плавнів. З’ясувалося, що раніше він уже мав проблеми із законом.

Із грудня 2024 року до лютого 2025 року кременчуківець скоїв близько 20 крадіжок: він привласнював велосипеди, електросамокати, електроінструменти та інше майно.

Нині йому повідомили про підозру, а суд обрав запобіжний захід — перебування під вартою.

Судять крадія за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжки, скоєні в умовах воєнного стану). Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Полтавщині лейтенанта поліції звинувачують у крадіжці речових доказів.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: vn.20minut.ua
Теги: крадій крадіжка поліція Кременчук Горішні Плавні
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