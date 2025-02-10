На Полтавщині лейтенанта поліції звинувачують у крадіжці речових доказів

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 165

Правоохоронці звинувачують слідчого Полтавського районного управління поліції, лейтенанта у крадіжці речових доказів зі спеціального сейф-пакета — 10 тисяч гривень. Це сталось на початку серпня 2024 року. Про це стало відомо з ухвал Октябрського районного суду Полтави.

Відомо, що гроші, зокрема, були речовими доказами у справі про пропозицію хабаря патрульним поліціянтам в Полтаві.

Нині справу з крадіжкою розглядають в Октябрському райсуді.

Нагадаємо, у Полтаві жінку, яка обікрала благодійну кав’ярню, засудили за ще один злочин.