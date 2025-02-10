Пошкоджено 61 будинок, вибито 203 вікна: наслідки нічного обстрілу у Полтавській громаді

Внаслідок падіння уламків збитого цієї ночі у небі над Полтавською громадою безпілотника пошкоджень зазнав 61 будинок. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила виконувачка обов’язків мера Полтави Катерина Ямщикова.
У будинках розбиті 203 вікна, пошкоджень також зазнали покрівлі на 4 будинках.
Наразі представники Полтавської міськради продовжують проводити обстеження території.
Мешканці будинків отримають із міського резерву осб-панелі, плівку та шифер для першочергового ремонту в будинках.
Нагадаємо, також цієї ночі у Миргородському районі унаслідок падіння російських БпЛА пошкоджені 10 домогосподарств. Обійшлося без жертв.
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