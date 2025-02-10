Сьогодні у селі на Кременчуччині горів житловий будинок — надзвичайники

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Сьогодні, 10 лютого, близько 6.15 у селі Липове Градизької громади на Кременчуччині загорівся приватний будинок. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За даними надзвичайників, вогонь спалахнув в одній із кімнат будинку. Рятувальникам вдалося локалізувати вогонь та запобігти його поширення по всьому приміщенню.

Вогонь частково знищив шиферну покрівлю та облицювання стіни. Пошкоджень зазнало дерев'яне перекриття.

Під час пожежі обійшлося без постраждалих, додають рятувальники.

Гасили вогонь представники підрозділу 6-го державного пожежно-рятувального пункту та працівники місцевої пожежної охорони із селища Градизьк та села Оболонь.

Нагадаємо, за попередню добу рятувальники загасили на Кременчуччині чотири пожежі.