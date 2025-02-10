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Учора на території Кременчуцького району рятувальники погасили чотири пожежі

Сьогодні, 08:57 Переглядів: 210

 

Загиблих та травмованих внаслідок пожеж не зафіксовано

У неділю, 9 лютого, на території Кременчуцького району сталося 4 пожежі. Про це повідомила пресслужбу Кременчуцького районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій.

У садовому товаристві «Озон-1» Омельницької територіальної громади загорівся дачний будинок. Підрозділи, що прибули на місце встановили, що вогнем охоплений дах та кімната будинку та відразу розпочинати гасіння пожежі. У зв'язку із сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.

Дачний будинок вдалося врятувати. Вогонь знищив шиферну покрівлю,  дерев'яне облицювання стін, 2 пластикові вікна та домашнє майно. До гасіння пожежі залучалися два відділення  14-ї ДПРЧ.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

 

Учора на провулку Індустріальному у Кременчуці виникла пожежа у житловому будинку. Сталося займання в одній із його кімнат. Рятувальники ліквідували займання, чим врятували житловий будинок та майно від повного знищення вогнем. Внаслідок пожежі вогнем був пошкоджений дерев'яний перестінок.

До гасіння пожежі залучалися два відділення 14-ї ДПРЧ. Причина виникнення пожежі встановлюється.

 

У селищі Козельщина вчора загорілася господарча споруда. Рятувальники, що прибули на місце пожежі, у зв'язку зі значним задимленням працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Господарчу споруду та розташовану поруч іншу споруду вдалося врятувати від знищення вогнем. Згоріло дерев'яне перекриття та пошкоджено дерев'яне вікно, стіни та стелю господарчої споруди, а також домашнє майно.

До гасіння пожежі залучалися підрозділ 7-ї ДПРП. Причина виникнення пожежі встановлюється.

 

Учора в селі Єристівка Пришибської громади сталася пожежа у житловому будинку. Внаслідок пожежі вогнем знищений житловий будинок площею 25 кв. м. До гасіння пожежі залучався підрозділ МПО села Пришиб, одне відділення 17-ї ДПРЧ та допоміжна техніка АРС ПрАТ «ЄГЗК». Причина виникнення пожежі встановлюється.

Під час усіх чотирьох пожеж травмованих чи загиблих не зафіксовано.

Нагадаємо, сьогодні вранці Полтавська ОВА повідомила, що вночі російська армія атакувала Полтавщину безпілотниками. Унаслідок падіння уламків БпЛА в дачний кооператив у Полтавській громаді загорівся автомобільний кунг. Пожежу погасили. Також пошкоджено 30 дачних ділянок. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури та постраждалих не зафіксовано.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Кременчуцьке районне управління ДСНС
Теги: Кременчуцький район ДСНС пожежі рятувальники
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