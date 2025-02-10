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Вночі Україну атакували 83 російських ударних БпЛА: на Полтавщині працювала ППО, удамки дронів пошкодили дачі

Сьогодні, 09:21 Переглядів: 232

 

Українська протиповітряна оборона збила 61 російський безпілотник, ще 22 не досягли цілей, бо були локаційно втрачені

У ніч на 10 лютого (із 21.00 9 лютого) російські війська атакували Україну 83 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Удари завдавали з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ). Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 61-го ударного БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

22 безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Російська армія атакує Україну новим типом дронів: замість вибухівки вони несуть спеціальну лінзу

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина та Кіровоградщина.

 

Нагадаємо, сьогодні вранці Полтавська ОВА повідомила, що вночі російська армія атакувала Полтавщину безпілотниками. ППО відпрацювала по російських цілях. Унаслідок падіння уламків БпЛА в дачний кооператив у Полтавській громаді загорівся автомобільний кунг. Пожежу погасили. Також пошкоджено 30 дачних ділянок. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури та постраждалих не зафіксовано.

Раніше ми писали, що у ніч на 21 січня кременчужани чули «Шахеди» та роботу протиповітряної оборони по ним. Зранку 21 січня стало відомо, що російський безпілотник упав на будинки у Крюкові. Люди не постраждали, однак пошкоджені 6 будинків, 3 господарчі споруди, 3 гаражі та 8 автівок.

А вранці 17 листопада 2024 року кременчужани почули серію вибухів. Згодом стало відомо, що це протиповітряна оборона працювала по дронам та ракетам. Уламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів.

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Автор: Віктор Крук
Теги: повітряні сили ППО БПЛА безпілотники Шахеди
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