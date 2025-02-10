Росіяни готують нову хвилю примусової мобілізації на окупованих територіях — ЦНС

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Росіяни планують навесні посилити мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Про це учора повідомив Центр національного спротиву (ЦНС), створений Силами спеціальних операцій ЗСУ.

Таким чином росіяни намагаються поповнити свої підрозділи, що зазнали втрат на фронті, зазначили у ЦНС. Для того, щоб змусити українців на окупованих територіях піти до окупаційної армії, росіяни залякують їх арештами, конфіскацією майна та депортацією до депресивних регіонів РФ. Також російські військові вимагають підписувати контракти, шантажуючи родичами.

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Вони примушують воювати навіть мігрантів із Центральної Азії, які приїхали на окуповані українські території на заробітки, повідомили у ЦНС.

— Це воєнний злочин! Примусова мобілізація заборонена Женевською конвенцією (ст. 49 та 51), але для росіян закони — порожній звук, — підкреслили у Центрі.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ активно проводила відкриту мобілізацію лише восени 2022 року. Проте формально мобілізації у РФ не припиняли, оскільки Путін не підписував указу про її завершення.

Незаконну мобілізацію росіяни проводять, зокрема, й на тимчасово окупованих українських територіях. За даними ЦНС, 2024 року приблизно 7 тисяч жителів окупованих територій вимушено підписали контракти з армією РФ.

Росія торік мобілізувала до своєї армії на окупованих територіях понад 10 тисяч українців — ЦПД

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що протягом 2024 року до російської армії з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей та частково — з Донецької та Луганської «без жодних скандалів» було мобілізовано понад 10 тисяч місцевих жителів на війну проти України. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко. Він додав, що з тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей до армій так званих ЛНР та ДНР людей «мобілізовували» постійно ще з 2014 року.

Чи є ТЦК складовою Збройних Сил України та хто там працює, а хто — служить

«Кременчуцький Телеграф» публікував роз’яснення, що ТЦК та СП — це територіальні органи військового управління Збройних сил України і є складовою частиною ЗСУ. А також, що в ТЦК працюють три категорії громадян — військовослужбовці, державні службовці та працівники ЗС України. Друга та третя категорія є цивільними особами. У своїй більшості це жінки. Та що форму в ТЦК носять тільки військовослужбовці, які мають зброю, а цивільні працівники та держслужбовці ходять лише в цивільному одязі й зброї не мають.

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Наприкінці минулого року речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін розповів, чи можна поповнення ЗСУ покласти на рекрутингові центри та наскільки вірогідний варіант розформування ТЦК та СП. Він зазначив, що рекрутинг — це призов на військову службу для мотивованих, які у своїй більшості стали на захист України у перші місяці повномасштабної війни. А примусова мобілізація — це для немотивованих, які або не хочуть виконувати свій конституційний обов’язок по захисту Батьківщини, або вагаються. І, на його думку, будь-яка структура, що проводитиме примусову мобілізацію, зазнаватиме хейту так само, як і ТЦК сьогодні, з боку тих, хто не бажає захищати свою країну та не хоче помічати війни.

Чи спроможні Центри рекрутингу замінити ТЦК та чи можливо уникнути хейту, проводячи примусову мобілізацію

13 листопада Роман Істоміна провів брифінг щодо відмінностей між мобілізацією та рекрутингом до ЗСУ. В ході брифінгу, він прокоментував питання щодо того, чи можна з працівників ТЦК створити нові бойові бригади. Він заявив, що саме з працівників ТЦК точно жодної бойової бригади створити неможливо. Пояснюючи це, Роман Істомін акцентував, що в ТЦК є працівники та військовослужбовців. І саме з «цивільних працівників жодної бригади створити не можливо». Він також зауважив, що військовослужбовці, які служать в ТЦК, є обмежено придатними до проходження військової служби, мали поранення чи якісь захворювання, що не дозволяє їм виконувати завдання у складі бойових підрозділів. Вони пройшли ВЛК та були визнані придатними до проходження військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах та інших тилових установах. Тож, створення бойових бригад із таких військовослужбовців також неможливо. Цей коментар Романа Істоміна був представлений частково, з контексту були вирвані окремі речення, його слова перекрутили багато телеграм-каналів, що спотворило сутність поданої ним інформації.

Речник Полтавського ОТЦК пояснив, чому із працівників ТЦК неможливо створити бойові бригади

Згодом Полтавський обласний ТЦК надав додаткові роз’яснення з питань того, хто працює, а хто служить в ТЦК, та пояснив, що ТЦК є територіальним органом військового управління ЗСУ.