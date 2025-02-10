Цього тижня у дію вступає заборона на вилов щуки у водоймах: триватиме вона півтора місяця

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 166

Із 15 лютого у водоймах Кременчуччини та по всій Україні заборонено ловити щуку. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Триватиме заборона на вилов щуки півтора місяця, до 31 березня 2025 року. Запроваджують її на період нересту та відновлення популяції у водоймах.

За спійману у цей час щуку рибалкам загрожують штрафи — 3 тис. 468 грн за одну спійману рибину. Також за таке порушення передбачаються як адміністративна, так і кримінальна відповідальності.

Нагадаємо, із 1 листопада 2024 року і до початку нересту на водоймах області діє заборона на вилов риби у зимувальних ямах (у тому числі й з берега), а також до 30 червня 2025 року на усій території області триває заборона на вилов раків.