Цього тижня у дію вступає заборона на вилов щуки у водоймах: триватиме вона півтора місяця

Із 15 лютого у водоймах Кременчуччини та по всій Україні заборонено ловити щуку. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
Триватиме заборона на вилов щуки півтора місяця, до 31 березня 2025 року. Запроваджують її на період нересту та відновлення популяції у водоймах.
За спійману у цей час щуку рибалкам загрожують штрафи — 3 тис. 468 грн за одну спійману рибину. Також за таке порушення передбачаються як адміністративна, так і кримінальна відповідальності.
Нагадаємо, із 1 листопада 2024 року і до початку нересту на водоймах області діє заборона на вилов риби у зимувальних ямах (у тому числі й з берега), а також до 30 червня 2025 року на усій території області триває заборона на вилов раків.
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