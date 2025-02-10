Завтра Кременчук попрощається із військовим Євгеном Тімченком, який загинув у російському полоні

У вівторок, 11 лютого, у Кременчуці в останню путь проведуть загиблого військовослужбовця Євгена Тімченка. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що навчався захисник у Кременчуцькій гімназії № 18. Як повідомили напередодні у Кременчуцькому Районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, Євген Тімченко потрапив у російський полон у 2022 році, де орієнтовно у жовтні-листопаді 2024 року й загинув. Тіло захисника повернули під час одного з останніх обмінів.
Прощання та поховання військовослужбовця відбудеться завтра, 11 лютого:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.
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