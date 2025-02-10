Завтра Кременчук попрощається із військовим Євгеном Тімченком, який загинув у російському полоні

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 694

У вівторок, 11 лютого, у Кременчуці в останню путь проведуть загиблого військовослужбовця Євгена Тімченка. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що навчався захисник у Кременчуцькій гімназії № 18. Як повідомили напередодні у Кременчуцькому Районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, Євген Тімченко потрапив у російський полон у 2022 році, де орієнтовно у жовтні-листопаді 2024 року й загинув. Тіло захисника повернули під час одного з останніх обмінів.

Прощання та поховання військовослужбовця відбудеться завтра, 11 лютого:

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.