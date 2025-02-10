Ексочільниця апарату міської ради Наталія Карпенко звільняється: що задекларувала чиновниця

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 828

Колишня очільниця департаменту забезпечення діяльності Кременчуцької міської ради Наталія Карпенко звільняється, чиновниця подала декларацію про доходи 10 лютого. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій.

Карпенко подала декларацію про доходи перед звільненням за період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями — з 1 січня по 9 лютого 2025 року. У ній жінка вказала дві квартири, власницями яких вона стала у 2012 та у 2024 роках, зарплату — 68 тис. 568 грн та пенсію — 8 тис. 400 гривень.

За 2024 рік чиновниця задекларувала річну зарплату — 398 тис. 745 гривень, вказано у декларації про доходи за 2024 рік.

Відомо, що у міськраді Карпенко пропрацювала понад 30 років. Нині директором департаменту забезпечення діяльності Кременчуцької міської ради є Тетяна Ануфрієва, вказано на сайті міськради.