Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

Ексочільниця апарату міської ради Наталія Карпенко звільняється: що задекларувала чиновниця

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 828

У міськраді Карпенко пропрацювала понад 30 років

Колишня очільниця департаменту забезпечення діяльності Кременчуцької міської ради Наталія Карпенко звільняється, чиновниця подала декларацію про доходи 10 лютого. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій. 

Карпенко подала декларацію про доходи перед звільненням за період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями — з 1 січня по 9 лютого 2025 року. У ній жінка вказала дві квартири, власницями яких вона стала у 2012 та у 2024 роках, зарплату — 68 тис. 568 грн та пенсію — 8 тис. 400 гривень. 

За 2024 рік чиновниця задекларувала річну зарплату — 398 тис. 745 гривень, вказано у декларації про доходи за 2024 рік.

Відомо, що у міськраді Карпенко пропрацювала понад 30 років. Нині директором департаменту забезпечення діяльності Кременчуцької міської ради є Тетяна Ануфрієва, вказано на сайті міськради.

ПО ТЕМІ:

Спортсменів та керівництво діяльності ради відзначили Подяками міського голови

0
Автор: Телеграф
Теги: міська рада
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх