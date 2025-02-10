У Семенівці легковик влетів у паркан: водій за кермом був п'яний

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За даними правоохоронців, в аварії постраждав пасажир легковика

Сьогодні, 10 лютого, о 3.00 у Семенівці на Кременчуччині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, п'яний 24-річний водій автомобіля ВАЗ 2109 злетів з дороги та врізався в паркан.

Внаслідок аварії постраждав 35-річний водій легковика, його з травмами госпіталізували.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Водієві загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини події.

Нагадаємо, днями у Полтаві легковик врізався в дерево: постраждали двоє людей, серед них дитина.