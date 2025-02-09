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Надзвичайні новини

У Полтаві сталася ДТП: травмовані двоє людей, серед них дитина (доповнено)

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 421

 Поліція встановлює обставини події

8 лютого близько 12.27 у Полтаві на вулиці Яківчанській (Київський район) сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувалися двоє людей, зокрема дитина. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області. 

На місці події рятувальники відключили акумуляторну батарею автомобіля та допомогли перенести постраждалого до карети екстреної медичної допомоги.

До ліквідації наслідків ДТП залучали одне відділення Аварійно-рятувальної частини (АРЧ). Обставини аварії встановлює поліція. Подробиці згодом.

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, Skoda Oktavia, під керуванням 64-річного водія, з'їхав з проїзної частини та влетів у деревом.

Унаслідок ДТП водія та 8-річну пасажирку госпіталізували.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції відкрили розслідування за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.
Причини та обставини ДТП з’ясовує слідство.

 

Нагадаємо, що того ж дня на автодорозі Київ-Харків-Довжанський маршрутка зіткнулася з КрАЗом — є загиблі та травмовані.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП Полтава дерево
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