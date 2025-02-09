Вночі на Полтавщині працювала протиповітряна оборона

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 27

Україна збила 70 російських БПЛА, ще 74 не досягли цілей

У ніч на 9 лютого Росія здійснила масовану атаку дронами-камікадзе та безпілотниками-імітаторами. Противник запустив 151 БпЛА типу Shahed та інших моделей з території РФ (Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ). Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9.00 знищили 70 ударних БпЛА у таких областях: Київська, Харківська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська, Кіровоградська, Вінницька, Житомирська, Рівненська, Волинська, Миколаївська, Херсонська, Одеська.

74 російські дрони-імітатори втратили локацію і не досягли цілей.

Два БпЛА ще перебувають у повітрі, бойова робота триває.

Внаслідок атаки постраждали Київська, Сумська, Дніпропетровська, Харківська, Житомирська та Волинська області.

Нагадаємо, що вночі в Полтавському районі чули вибухи — ймовірно це була робота ППО.