Вночі на Полтавщині працювала протиповітряна оборона

У ніч на 9 лютого Росія здійснила масовану атаку дронами-камікадзе та безпілотниками-імітаторами. Противник запустив 151 БпЛА типу Shahed та інших моделей з території РФ (Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ). Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.
Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 9.00 знищили 70 ударних БпЛА у таких областях: Київська, Харківська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська, Кіровоградська, Вінницька, Житомирська, Рівненська, Волинська, Миколаївська, Херсонська, Одеська.
74 російські дрони-імітатори втратили локацію і не досягли цілей.
Два БпЛА ще перебувають у повітрі, бойова робота триває.
Внаслідок атаки постраждали Київська, Сумська, Дніпропетровська, Харківська, Житомирська та Волинська області.
Нагадаємо, що вночі в Полтавському районі чули вибухи — ймовірно це була робота ППО.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.