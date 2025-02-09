Як швидко розморозити м’ясо за 10 хвилин: три ефективні методи

Потрібно викласти шматок тушки в глибоку ємність, яка підходить для мікрохвильової печі, і включити режим розморожування.
При його відсутності досить буде вибрати щадний режим готування і поставити таймер на 10 хвилин. По закінченні цього часу ви отримаєте м'який шматочок свинини, яловичини або курки.
Якщо ви з якихось причин не хочете користуватися СВЧ-пічкою, то візьміть звичайний столовий оцет, полийте ним м’ясо та залиште на 10-20 хвилин. Після такого вимочування вам доведеться ретельно вимити тушку, щоб позбутися від запаху і присмаку оцту.
Розморозити м'ясо швидко допоможе звичайна кухонна сіль. Одну столову ложку потрібно розчинити в мисці з холодною водою, занурити в розчин сире м'ясо і залишити на п’ять хвилин, а потім дістати й узятися до готування.
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