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У Полтаві помер чоловік, поранений під час ракетного удару 1 лютого

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 389

 Кількість жертв зросла до 15

Через тиждень у комі в лікарні Полтави помер Михайло Деревянов, який зазнав осколкового поранення в голову під час ракетного удару 1 лютого. Про це повідомила його дружина Катерина Деревянова в Instagram.

Того дня російська ракета влучила в житловий будинок у мікрорайоні Браїлки, спричинивши загибель 15 людей, серед яких троє дітей.

Михайло був відомим футболістом Полтавщини — грав за команди «Краяни» (Судіївка) та «Дружба» (Мачухи), неодноразово ставав переможцем спортивних турнірів. У нього залишилися дружина та маленький син.

«Дякую тобі за 12 років щасливого подружнього життя, за найкращого сина в цьому світі. Він завжди брав і братиме приклад з тебе», — написала Катерина Деревянова.
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Допис, поширений Катя Деревянова (@ekaterinaderevianova)

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття усім, хто того дня втратив рідних та близьких.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: загиблі Полтава наслідки атаки
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