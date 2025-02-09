У Полтаві помер чоловік, поранений під час ракетного удару 1 лютого

Через тиждень у комі в лікарні Полтави помер Михайло Деревянов, який зазнав осколкового поранення в голову під час ракетного удару 1 лютого. Про це повідомила його дружина Катерина Деревянова в Instagram.
Того дня російська ракета влучила в житловий будинок у мікрорайоні Браїлки, спричинивши загибель 15 людей, серед яких троє дітей.
Михайло був відомим футболістом Полтавщини — грав за команди «Краяни» (Судіївка) та «Дружба» (Мачухи), неодноразово ставав переможцем спортивних турнірів. У нього залишилися дружина та маленький син.
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