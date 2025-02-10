Україна удесятеро збільшила виробництво FPV-дронів та переважає за цим показником РФ

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У виробництві безпілотників Україна наближається до самозабезпечення, виготовляючи до 200 тисяч FPV-дронів щомісяця

Попри різні оцінки забезпечення української армії озброєнням не став гіршим, ніж минулого року. Забезпеченість військовослужбовців на полі бою залишається на рівні, який був влітку та восени 2024 року. Про це розповів перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Особливо він відзначив розвиток безпілотних систем. Якщо на початку 2024 року кількість ударних FPV-дронів, що застосовувалися для ураження противника, становила близько 20 тисяч на місяць, то наразі цей показник зріс до 200 тисяч і продовжує зростати.

За його словами, це свідчить про значне нарощування технологічного потенціалу української армії.

— Це стосується не лише FPV-дронів, а й інших безпілотних систем, які застосовуються Силами оборони. Зокрема, активно ведеться робота над впровадженням наземних роботизованих комплексів. Особлива увага приділяється їх використанню для виконання логістичних завдань, операцій з мінування та розмінування територій, а також евакуації поранених, — зазначив генерал-лейтенант.

За його словами, виконання цих завдань є особливо небезпечним для військовослужбовців, оскільки вони перебувають на відкритій місцевості та зазнають найбільшого ризику ураження. Саме тому ці функції планується передати наземним роботизованим комплексам, щоб оператори могли керувати ними з безпечних місць.

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Щодо виробництва FPV-дронів, то за словами першого заступника міністра оборони України, Україна переважає РФ у їх виготовленні. Проте, 70% того, що наразі використовують на полі бою Сили оборони, становить міжнародна допомога. Про це генерал-лейтенант Іван Гаврилюк розповів в інтерв’ю для «Укрінформ».

— Якщо говорити про виготовлення FPV-дронів, то Україна на сьогодні переважає російську федерацію. Сфера безпілотників в Україні розвивається проривними темпами. Як розроблення, так і виробництво, — заявив він.

З початку повномасштабного вторгнення для потреб Сил оборони кодифіковано понад 1300 нових зразків озброєння та військової техніки виробництва українських підприємств. З них найбільша група — БпЛА та боєприпаси до них. Лише торік до використання у підрозділах Сил оборони було допущено понад 250 нових зразків БпЛА різних типів та призначення.

— Але треба розуміти, що визначальним фактором є не лише кількість розроблених та виготовлених безпілотників. Надважливо — це ефективність їхнього застосування та швидкість, із якою розробники можуть реагувати на зміни, — зазначив Іван Гаврилюк.

За його словами, можна мати сотні тисяч дронів, але вони будуть безсилими перед засобами протидії ворога.

— У кластері дронів — місяць-три, і ефективність того чи іншого зразка знижується. Потрібно шукати нові способи утримання ефективності. Технологічна «дуель» між виробниками дронів та засобів РЕБ це яскраво ілюструє. І тут перевага на боці того, чиї інженери швидше запропонують технологічне рішення, на яке у противника не буде готової відповіді, — пояснив він.

Перший заступник міністра оборони також додав, що наразі Україна потребує допомоги від партнерів, особливо у постачанні тих номенклатур озброєння, які не виробляє сама або виробляє у недостатній кількості.

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Наприклад, систем ППО, важкої бронетехніки, артбоєприпасів калібрів НАТО тощо.

— Але водночас нарощують обсяги виробництва й наші вітчизняні виробники ОВТ, освоюють випуск нових зразків зброї та техніки. Державне замовлення все більше орієнтується на внутрішнього виробника, — зауважив він.

Наприклад, торік на закупівлю озброєння та військової техніки для ЗСУ майже 2/3 контрактів уклали саме з українськими зброярами.

— Нам вдалося зменшити залежність від імпорту, зокрема спеціальних бронеавтомобілів, а у виробництві безпілотників Україна наближається до самозабезпечення. Дуже хочу відзначити виробництво далекобійних дронів. Ударні дрони дальнього радіуса дії на сьогодні є певною заміною для далекобійних ракет, — резюмував він.

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