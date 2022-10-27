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Кременчук, Полтавщина

З 1 листопада на Полтавщині заборонено ловити рибу на зимувальних ямах

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 198

 

Триватиме заборона до початку весняно-літньої заборони на лов водних біоресурсів 2023 року

З 1 листопада на Полтавщині починає діяти заборона ловити рибу на зимувальних ямах*. Про це повідомляє Управління Державного агенства меліорації та рибного господарства Полтавської області.

З метою охорони та забезпечення сприятливих умов для зимівлі водних біоресурсів, Полтавський рибоохоронний патруль видав наказ №149 від 21 жовтня 2022 року, в якому зазначено перелік зимувальних ям.

На зимувальних ямах заборонятиметься:

  • промисловий вилов водних біоресурсів;
  • любительське і спортивне рибальство;
  • проведення будівельних, днопоглиблювальних робіт, видобуток піску і гравію;
  • прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій.

Триватиме заборона до початку весняно-літньої заборони на лов водних біоресурсів 2023 року.

За добування риби на зимувальних ямах передбачена адміністративна відповідальність за ч. 3 ст. 85 КУпАП, штраф – до 170 грн. Якщо вилов здійснюється забороненими знаряддями лову – ч. 4 ст. 85 КУпАП, штраф – до 680 грн.

Крім штрафу, нараховуються збитки за кожну виловлену рибину відповідно до такс (Постанова КМУ від 21 листопада 2011 року №1209 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ від 06.10.2021 №1039).

Залежно від заподіяних збитків (а саме нанесення істотної шкоди), може наступити кримінальна відповідальність за ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним промислом). Дана стаття передбачає штраф від 17 000 до 85 000 грн або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.

Полтавський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства. Якщо ви помітили порушення правил рибальства або порядку придбання чи збуту водних біоресурсів, можете повідомляти на «гарячу лінію» рибоохоронного патруля: (096) 907 5008.

*З настанням холодів у водоймах відбуваються зміни, які впливають на поведінку водних біоресурсів. У риби різко знижується активність, практично повністю припиняється споживання їжі, сповільнюються процеси росту та реакції на подразники, знижується частота серцевих скорочень. В цей час риба дуже вразлива, тому вона збирається в зграї та йде на зимівлю до зимувальних ям.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: заборона риба зимувальні ями штраф
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