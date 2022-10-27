Що робити кременчужанам із кредитом у неплатоспроможному банку

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 314

Про те, що робити, якщо громадяни мають кредити у банку, який визнали неплатоспроможним, та як погасити ці кредити, повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації з посиланням на Національний банк України.

Після віднесення банку до категорії неплатоспроможних Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запроваджує у такому банку тимчасову адміністрацію та отримує повне і виняткове право управляти неплатоспроможним банком.

Які це має наслідки для позичальників таких банків?

Віднесення банку до категорії неплатоспроможних, запровадження процедури тимчасової адміністрації або ліквідації банку не припиняють дію кредитних договорів. Позичальник зобов’язаний повернути банку основну суму боргу та сплатити проценти у розмірах і у строки, встановлені умовами кредитного договору. Це також стосується заборгованості за платіжними картками.

Як здійснювати погашення кредиту після віднесення банку до категорії неплатоспроможних?

Під час тимчасової адміністрації позичальник здійснює платежі для погашення кредиту на реквізити банку, вказані у кредитному договорі.

Після відкликання банківської ліцензії та початку процедури ліквідації сплату заборгованості необхідно здійснювати на накопичувальний рахунок, що відкривається у Національному банку України. Відомості про ліквідацію банку та реквізити накопичувального рахунку розміщуються на сайті неплатоспроможного банку та на вебсайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Погасити кредит можна:

через відділення будь-якого (платоспроможного) банку згідно з його тарифами;

за допомогою дистанційних каналів діючих (платоспроможних) банків (веббанкінг, мобільні додатки);

готівкою за допомогою платіжних терміналів;

готівкою через каси відділень, які продовжують працювати, неплатоспроможного банку.

Чи можна погасити кредит достроково?

Позичальники здійснюють погашення кредитної заборгованості як під час тимчасової адміністрації, так і під час процедури ліквідації банку, що може тривати до 5 років. Водночас позичальники мають право погасити свою заборгованість перед банком, що ліквідується, достроково, зокрема, перекредитувавшись в іншому банку.

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