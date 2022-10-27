Кременчуцька РВА повідомила про ситуацію в районі та рятування вже другого кота за два дні

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Протягом двох днів поспіль рятувальники ДСНС знімали з дерев застряглих котів

У Кременчуцькому районі минула доба пройшла відносно спокійно. Були відключення електропостачання різних районів міста, що обумовлено наслідками ракетних ударів ворога по об'єктах енергосистеми України.

За інформацією Кременчуцької районної військової адміністрації вчора патрульна поліція 4 рази виїжджала на виклики громадян для приборкання осіб у нетверезому стані. Двох з них притягнули до адмінвідповідальності за скоєння домашнього насильства.

За водіння автомобілів напідпитку затримали 4-х водіїв. Щодо них складені адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП.

Вчора вранці рятувальники ДСНС знову надавали допомогу кременчужанам по зніманню кота, який застряв на дереві. Це сталося поблизу будинку №22 по вулиці Східній.

Нагадаємо, що 25 жовтня о 17.12 від кременчужанки рятувальникам надійшло повідомлення, що у районі будинку №67 на вулиці Івана Мазепи кіт знаходиться на дереві та не може самостійно злізти. Його врятували працівники Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС.



