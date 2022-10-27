Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Кременчук, Спорт, Статистика, Інтерв'ю

«Зачепив хокей — тепер «мучаюся» 13 років», — хокеїст «Кременчука» Денис Матусевич

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 92

 

Кременчужанин став кращим захисником чемпіонату за підсумком 6 ігор 

За підсумками 6 ігор асистент хокейного клубу «Кременчук» Денис Матусевич другий тиждень поспіль став кращим оборонцем чемпіонату України.

— Відзначився голом, результативною передачею і приголомшливим силовим прийомом проти лідера суперників Віктора Захарова у матчі з «Легіоном» (9:1). Разом із поєдинком проти «Дніпра» (2:3) завершив свій мікроматч на вікенді з показником +2, — йдеться у повідомленні ФХУ.

Пресслужба ХК «Кременчук» поспілкувалася з кращим захисником чемпіонату кременчужанином Денисом Матусевичем, який лаконічно відповів на ряд питань.

— Денисе, тебе вже другий тиждень поспіль визнають кращим оборонцем. Які враження від визнання тебе кращим захисником?

— Приємно, але намагаюсь не звертати увагу, та продовжую працювати над своєю грою

— Які завдання ставиш перед собою на сезон?

— Золото.

— Денисе, ти сам родом з Кременчука. Розкажи як прийшов у хокей?

— У хокей привів батько, та якось зачепила ця гра й ось тепер «мучаюся» 13 років (сміється).

— Чи був матч з «Дніпром» для тебе принциповим?

— Матч з Херсоном не був принциповим, налаштовувався на гру як завжди.

— На останніх секундах матчу вам вдалося відіграти одну шайбу. Розкажи шляхом яких дій вдалося цього досягнути? Як думаєш, чого не вистачило команді, щоб зробити це раніше?

— Думаю, якби я не помилився у третьому голі, ми б змогли дожати та перемогти.

— Які події для себе відзначив на початку старту чемпіонату? Що було незвичного?

— Усе як завжди, окрім того, що немає вболівальників та може у будь-який момент пролунати повітряна тривога.

— Розкажи, як в команді обирали капітана та асистентів? Ви обираєте самі чи призначає тренер?

— Тренер обирав.

— «Кременчук» «різношерста» команда, де грають гравці у яких різниця може бути понад 20 років. Чи важко знаходити спільну мову? Яка атмосфера в колективі?

— Атмосфера — робоча, ветерани підказують, молоді слухають, усе як завжди.

— Денисе, як для тебе особисто розпочалася повномасштабна російсько-українська війна? Як і де дізнався про обстріли?

— Прокинувся від дзвінка, що почалася війна, що йдуть бойові дії та ракетні обстріли. Наразі допомагаю армії — доначу на ЗСУ.

— Наразі ігри проходять без глядачів. Може хочеш щось побажати вболівальникам.

— Хочу побажати, щоб вболівали за «Кременчук», та все буде хокей! Слава Україні!

0
Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 41 від 13 жовтня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

Всі pdf

Вверх