«Зачепив хокей — тепер «мучаюся» 13 років», — хокеїст «Кременчука» Денис Матусевич

За підсумками 6 ігор асистент хокейного клубу «Кременчук» Денис Матусевич другий тиждень поспіль став кращим оборонцем чемпіонату України.
Пресслужба ХК «Кременчук» поспілкувалася з кращим захисником чемпіонату кременчужанином Денисом Матусевичем, який лаконічно відповів на ряд питань.
— Денисе, тебе вже другий тиждень поспіль визнають кращим оборонцем. Які враження від визнання тебе кращим захисником?
— Приємно, але намагаюсь не звертати увагу, та продовжую працювати над своєю грою
— Які завдання ставиш перед собою на сезон?
— Золото.
— Денисе, ти сам родом з Кременчука. Розкажи як прийшов у хокей?
— У хокей привів батько, та якось зачепила ця гра й ось тепер «мучаюся» 13 років (сміється).
— Чи був матч з «Дніпром» для тебе принциповим?
— Матч з Херсоном не був принциповим, налаштовувався на гру як завжди.
— На останніх секундах матчу вам вдалося відіграти одну шайбу. Розкажи шляхом яких дій вдалося цього досягнути? Як думаєш, чого не вистачило команді, щоб зробити це раніше?
— Думаю, якби я не помилився у третьому голі, ми б змогли дожати та перемогти.
— Які події для себе відзначив на початку старту чемпіонату? Що було незвичного?
— Усе як завжди, окрім того, що немає вболівальників та може у будь-який момент пролунати повітряна тривога.
— Розкажи, як в команді обирали капітана та асистентів? Ви обираєте самі чи призначає тренер?
— Тренер обирав.
— «Кременчук» «різношерста» команда, де грають гравці у яких різниця може бути понад 20 років. Чи важко знаходити спільну мову? Яка атмосфера в колективі?
— Атмосфера — робоча, ветерани підказують, молоді слухають, усе як завжди.
— Денисе, як для тебе особисто розпочалася повномасштабна російсько-українська війна? Як і де дізнався про обстріли?
— Прокинувся від дзвінка, що почалася війна, що йдуть бойові дії та ракетні обстріли. Наразі допомагаю армії — доначу на ЗСУ.
— Наразі ігри проходять без глядачів. Може хочеш щось побажати вболівальникам.
— Хочу побажати, щоб вболівали за «Кременчук», та все буде хокей! Слава Україні!
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер