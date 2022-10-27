«Зачепив хокей — тепер «мучаюся» 13 років», — хокеїст «Кременчука» Денис Матусевич

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 92

Кременчужанин став кращим захисником чемпіонату за підсумком 6 ігор

За підсумками 6 ігор асистент хокейного клубу «Кременчук» Денис Матусевич другий тиждень поспіль став кращим оборонцем чемпіонату України.

— Відзначився голом, результативною передачею і приголомшливим силовим прийомом проти лідера суперників Віктора Захарова у матчі з «Легіоном» (9:1). Разом із поєдинком проти «Дніпра» (2:3) завершив свій мікроматч на вікенді з показником +2, — йдеться у повідомленні ФХУ.

Пресслужба ХК «Кременчук» поспілкувалася з кращим захисником чемпіонату кременчужанином Денисом Матусевичем, який лаконічно відповів на ряд питань.

— Денисе, тебе вже другий тиждень поспіль визнають кращим оборонцем. Які враження від визнання тебе кращим захисником?

— Приємно, але намагаюсь не звертати увагу, та продовжую працювати над своєю грою

— Які завдання ставиш перед собою на сезон?

— Золото.

— Денисе, ти сам родом з Кременчука. Розкажи як прийшов у хокей?

— У хокей привів батько, та якось зачепила ця гра й ось тепер «мучаюся» 13 років (сміється).

— Чи був матч з «Дніпром» для тебе принциповим?

— Матч з Херсоном не був принциповим, налаштовувався на гру як завжди.

— На останніх секундах матчу вам вдалося відіграти одну шайбу. Розкажи шляхом яких дій вдалося цього досягнути? Як думаєш, чого не вистачило команді, щоб зробити це раніше?

— Думаю, якби я не помилився у третьому голі, ми б змогли дожати та перемогти.

— Які події для себе відзначив на початку старту чемпіонату? Що було незвичного?

— Усе як завжди, окрім того, що немає вболівальників та може у будь-який момент пролунати повітряна тривога.

— Розкажи, як в команді обирали капітана та асистентів? Ви обираєте самі чи призначає тренер?

— Тренер обирав.

— «Кременчук» «різношерста» команда, де грають гравці у яких різниця може бути понад 20 років. Чи важко знаходити спільну мову? Яка атмосфера в колективі?

— Атмосфера — робоча, ветерани підказують, молоді слухають, усе як завжди.

— Денисе, як для тебе особисто розпочалася повномасштабна російсько-українська війна? Як і де дізнався про обстріли?

— Прокинувся від дзвінка, що почалася війна, що йдуть бойові дії та ракетні обстріли. Наразі допомагаю армії — доначу на ЗСУ.

— Наразі ігри проходять без глядачів. Може хочеш щось побажати вболівальникам.

— Хочу побажати, щоб вболівали за «Кременчук», та все буде хокей! Слава Україні!