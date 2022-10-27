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Надзвичайні новини, Полтавщина

Судитимуть голову сільради Кременчуцького району, яка спричинила державі 120 тис. грн шкоди

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1

 

Вона підписала акт виконаних робіт, хоч товариство не виконало роботу

Кременчуцька окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишньої голови однієї із сільських рад Кременчуцького району, якій інкримінують зловживання службовим становищем, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, та службове підроблення (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, обвинувачена, перебуваючи на посаді, уклала з полтавським товариством договір на розробку проєкту Центру громадської безпеки. Надалі, хоч товариство не надало послуги, жінка підписала акт виконаних робіт та завірила його печаткою, чим вчинила службове підроблення офіційного документа, на підставі якого сільська рада перерахувала товариству бюджетні кошти.  

За висновком судово-економічної експертизи, таким чином вона спричинила державним інтересам істотну шкоду на суму понад 120 тис. грн.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: rivne.online
Теги: суд голова зловживання сільрада
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