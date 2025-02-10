У Миргородському районі унаслідок падіння російських БпЛА пошкоджені 10 домогосподарств — Полтавська ОВА

Сьогодні, 10 лютого, зранку російська армія атакувала Миргородський район. Про це повідомляє Полтавська ОВА.
Нагадаємо, сьогодні вранці Полтавська ОВА повідомила, що вночі російська армія атакувала Полтавщину безпілотниками. Унаслідок падіння уламків БпЛА в дачний кооператив у Полтавській громаді загорівся автомобільний кунг. Пожежу погасили. Також пошкоджено 30 дачних ділянок. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури та постраждалих не зафіксовано.
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