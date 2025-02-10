У Миргородському районі унаслідок падіння російських БпЛА пошкоджені 10 домогосподарств — Полтавська ОВА

Сьогодні, 09:49 Переглядів: 880

Загиблих та поранених не зафіксовано

Сьогодні, 10 лютого, зранку російська армія атакувала Миргородський район. Про це повідомляє Полтавська ОВА.

— Унаслідок падіння ворожого БпЛА пошкоджено 10 приватних домогосподарств. На щастя, обійшлося без жертв. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх рідних! – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці Полтавська ОВА повідомила, що вночі російська армія атакувала Полтавщину безпілотниками. Унаслідок падіння уламків БпЛА в дачний кооператив у Полтавській громаді загорівся автомобільний кунг. Пожежу погасили. Також пошкоджено 30 дачних ділянок. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури та постраждалих не зафіксовано.