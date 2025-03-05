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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині у пожежі загинули двоє чоловіків — поліція

Сьогодні, 12:49 Переглядів: 148

 

Тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу

Учора на Полтавщині внаслідок пожежі загнули двоє чоловіків. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, про пожежу у приватному будинку у Котельві повідомили медики та рятувальники. Після ліквідації пожежі у будинку правоохоронці виявили тіла 56-річного господаря та 60-річного місцевого мешканця. Їх направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин та обставин смерті.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо це спричинило виникнення пожежі або аварії, що призвело до загибелі людей) Кримінального кодексу України.

Наразі усі причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, днями у пожежі на Кременчуччині загинув 80-річний чоловік.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: пожежа загиблі поліція рятувальники
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