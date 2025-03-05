У Полтаві в жінки вкрали велосипед: поліція розшукала грабіжника

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 246 Коментарів: 1

У Полтаві у місцевої мешканки вкрали велосипед: поліція розшукала та затримала грабіжника. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, подія сталася учора, 4 березня, близько 15.00 на вулиці Київське шосе. Жінка повідомила, що невідома особа вкрала у неї велосипед і зникла з місця події.

Як повідомив Сергій Сергієнко, заступник начальника Полтавського районного управління поліції, грабіжника знайшли упродовж години — ним виявився 29-річний місцевий мешканець, який раніше мав проблеми з законом. Його затримали, нині поліція вирішує питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Кримінальне провадження правоохоронці порушили за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до десяти років ув’язнення.

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