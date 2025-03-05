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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві в жінки вкрали велосипед: поліція розшукала грабіжника

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 246 Коментарів: 1

 

Правоохоронці можуть взяти чоловіка під варту

У Полтаві у місцевої мешканки вкрали велосипед: поліція розшукала та затримала грабіжника. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, подія сталася учора, 4 березня, близько 15.00 на вулиці Київське шосе. Жінка повідомила, що невідома особа вкрала у неї велосипед і зникла з місця події. 

Як повідомив Сергій Сергієнко, заступник начальника Полтавського районного управління поліції, грабіжника знайшли упродовж години — ним виявився 29-річний місцевий мешканець, який раніше мав проблеми з законом. Його затримали, нині поліція вирішує питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Кримінальне провадження правоохоронці порушили за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до десяти років ув’язнення.

Нагадаємо, у Кременчуці судитимуть чоловіка, який у грудні вчинив розбійні напади на два магазини.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: chas.cv.ua
Теги: велосипед грабіж Полтава поліція
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Коментарі: 1

1 390
evil:
Сьогодні, 12:39

Знову плутаєте терміни кража та грабіж. Кража то таємне привласнення майна. Грабіж то явне. Крадіжку здійснює крадій. Грабіж-грабіжник.


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