Чи багато молодих добровольців підписали «Контракт 18-24», за який виплачують мільйон, на Полтавщині

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 403

До української армії можна потрапити двома шляхами — через мобілізацію, або ж шляхом підписання контракту на проходження військової служби. Контрактна служба має певні переваги. Однією з головних є можливість добровільно вступити до війська з вибором підрозділу та посади. Також існують заохочувальні стимули для обрання служби саме за контрактом — це виплата одноразової грошової допомоги при укладанні контракту.

З метою залучення молоді на військову службу 11 лютого Міністерство оборони України презентувало привабливі умови нового «Контракту 18-24» для добровольців 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на рік.

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Доброволці, які підписують цей контракт, отримують винагороду на 1 млн грн, із яких 200 тис. грн виплачуються одразу, а решта — протягом служби.

Контракт також передбачає щомісячне грошове забезпечення — до 120 тис. грн, можливість отримати іпотеку під 0% після завершення контракту в межах програми «єОселя», навчання за державний кошт в українських вишах, безплатне медичне забезпечення, та право на виїзд за кордон після року служби. Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 1 рік після завершення контракту.

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«Кременчуцький Телеграф» поцікавився у Полтавському обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, чи багато молодих українців зацікавилися умовами цього контракту та скільки з них вже добровільно приєдналися до Сил оборони України, підписавши «Контракт 18-24»?

— Можна сказати, що така приваблива пропозиція привертає увагу молоді. Стосовно ж якихось статистичних даних поки казати важко, оскільки відповідно до постанови Кабміну, безпосередньо відбір кандидатів за цим контрактом покладається на центри рекрутингу (наприклад 1-й центр рекрутингу Сухопутних військ) та безпосередньо на військові частини. Це 6 бойових бригад, з яких найактуальніша для Полтавщини — легендарна 72-га бригада імені Чорних Запорожців, — пояснив речник Полтавського ОТЦК Роман Істомін.

Він також додав, що ТЦК та СП також проводять відбір громадян на військову службу за контрактом.

— Ми, як і раніше, проводимо відбір громадян на контракт. У тому числі й віком 18-24 років. Заборони на це у нас немає — тут ми працюємо у штатному режимі. Протягом минулого року саме ТЦК та СП відібрали понад сто таких чоловіків на контракт. У цьому році, звісно, запити також є, але якоїсь статистики я повідомити не можу, оскільки основними суб'єктами цього процесу визначені рекрутингові центри й військові частини, а не ТЦК, — уточнив Роман Істомін.

На дзвінок «Кременчуцького Телеграфа» до Центру рекрутингу в Кременчуці з цього ж питання, нам відповіли, що таку інформацію виданню можуть надати тільки з дозволу Міноборони або Генштабу ЗСУ.

Як подати заявку

Подати заявку на «Контракт 18-24» можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок «Резерв+» з найближчим оновленням. Далі — консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.

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Розмір виплат при підписанні звичайного контракта

Варто зазначити, що умови одноразової виплати при підписанні звичайного контракта на проходження військової служби поки залишаються без змін. Виплата одноразової допомоги передбачається лише у разі підписання першого контракту із ЗСУ. Її розмір визначається на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року. У 2025 році цей прожитковий мінімум становить 3 028 грн, і саме він слугує базою для розрахунку суми виплати.

Наразі підписання контракту передбачає виплату залежно від категорії військовослужбовців:

для рядового складу — 8 прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на 1 січня року (3028 грн), що становить 24 224 грн;

для сержантського та старшинського складу — 9 прожиткових мінімумів, тобто 27 252 грн;

для офіцерського складу — 10 прожиткових мінімумів, або 30 280 грн.

Хто може отримати кошти

Така виплата передбачена військовим, яких призначають на посади рядового, сержантського та старшинського складу строком на 3 роки, а на посади офіцерського складу — на 1 рік і більше. Контрактники можуть розраховувати на компенсацію за піднайом житла, а також їм надається право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом по програмі «єОселя» та додатково 100 тисяч гривень після першого року військової служби, та ще 100 тисяч гривень після другого. До того ж контрактники по програмі «єОселя» можуть оформити пільговий кредит під 3% річних.

Зазначимо, що потрапити на військову службу за контрактом можна як через ТЦК, так і через центри рекрутингу, адреси яких можна знайти на сайті Міноборони.

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Загалом в Україні налічується понад 40 центрів рекрутингу, перший з яких було відкрито рік тому у Львові. У Кременчуці центр рекрутингу відкрили у приміщенні ЦНАПу 26 квітня минулого року. У Полтавській області тоді ж було відкрито 5 центрів рекрутингу.

Контактний телефон центру рекрутингу в Кременчуці +380960341173. Номер доступний у WhatsApp, Telegram та Viber.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що Кабінет міністрів ухвалив важливе рішення, яке розширює можливості мобілізації добровольців в армію. Відтепер командири військових частин отримали право самим займатися мобілізацією військовозобов’язаних, які добровільно виявили бажання служити. Нова постанова уряду надає військовозобов’язаним можливість обирати військову частину, де вони хочуть служити, минаючи ТЦК та СП. Командири військових частин можуть направляти кандидатів на проходження ВЛК. А Генеральний штаб ЗСУ має визначити список військових частин, командири яких зможуть призивати добровольців до себе на службу.