Молоді добровольці, які вже служать у Силах оборони України, також можуть отримати мільйон

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 139

На виплату грошової винагороди в розмірі 1 млн грн мають право і ті військові рядового, сержантського та старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років ще до того, як нові умови контракту набули чинності

Добровольці віком від 18 до 24 років, котрі вступили до лав Сил оборони України ще до оприлюднення нових умов контракту, також зможуть отримати 1 мільйон гривень. Про це на телемарафоні «Єдині новини» повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

— Вибір служити у Силах оборони — це непростий вибір. І наразі люди, які ухвалюють таке рішення, мають бути заохоченими. Цей контракт дозволяє залучати до армії мотивованих громадян віком 18-24 роки, — сказав Дмитро Лазуткін.

За його словами, на виплату грошової винагороди в розмірі одного мільйона гривень мають право і військові рядового, сержантського та старшинського складу, «які приєдналися до війська у віці до 25 років ще до того, як нові умови контракту набули чинності».

Дмитро Лазуткін також наголосив, що військовослужбовці, яким ще не виповнилось 25 років, але вони добровільно підписали контракт, мають звернутися до своїх командирів й уточнити алгоритм отримання грошової винагороди.

Речник Міноборони нагадав, що після завершення терміну дії контракту військові мають право або звільнитися або підписати новий контракт.

Він наголосив, що громадяни, які відслужили за контрактом, не можуть бути призвані до війська по мобілізації впродовж 12 місяців після закінчення контракту.

Нові контрактники служитимуть у 6 бригадах, що беруть участь у цьому проєкті. Це:

72-га окрема механізована бригада,

95-та окрема десантно-штурмова бригада,

38-ма окрема бригада морської піхоти,

28-ма окрема механізована бригада,

92-га окрема механізована бригада,

10-та окрема гірсько-штурмова бригада.

Нагадаємо, учора ввечері ми повідомляли, що Міноборони презентувало проєкт «Контракт 18-24» для добровольців 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Добровольці за підписання контракту отримають винагороду 1 млн грн, із яких 200 тис. грн виплачуються одразу, а решта — під час служби.

Контракт також передбачає щомісячне грошове забезпечення — до 120 000 грн, можливість отримати іпотеку під 0% після завершення контракту в межах програми «єОселя», навчання за державний кошт в українських вишах, безкоштовне медичне забезпечення, та право на виїзд за кордон після року служби.