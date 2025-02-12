На війні помер працівник кондитерської компанії «Лукас» Олександр Самофал

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Він служив у мінометному взводі військової частини А4845

На російсько-українській війні помер працівник кондитерської компанії «Лукас» Олександр Самофал. Про це повідомляє пресслужба компанії. Чоловік загинув 4 лютого 2025 року, в районі села Уди, Харківської області.

— У зоні ведення бойових дій по відсічі збройної агресії Російської Федерації при виконанні бойового завдання помер на позиції дислокації мінометного взводу військової частини А 4845 солдат, майстер — номер обслуги 1 відділення мінометного взводу Самофал Олександр Володимирович, 1987 року народження, житель с. Вишнівці. Мужнє серце героя не витримало надлюдських умов і зупинилось навічно, — йдеться у повідомленні кондитерської компанії «Лукас».

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого захисника України.