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Верховна Рада продовжила строк проходження повторного ВЛК для обмежено придатних до 5 червня

Сьогодні, 12:23 Переглядів: 114

 

Законопроєкт підтримали 313 народних депутатів

Верховна Рада продовжила до 5 червня строк проходження повторного ВЛК для обмежено придатних до військової служби військовозобов’язаних. Народні депутати проголосували в цілому за законопроєкт №12457 щодо обовʼязкового проходження громадянами України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повторного медичного огляду та визначення кінцевого строку його проведення. Раніше кінцевий строк проходження ВЛК для цієї категорії був визначений 4 лютого 2025 року.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. 

Законопроєкт підтримали 313 народних депутатів. Громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом (крім осіб, визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю), з дня набрання чинності цим законом зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти ВЛК.

Міноборони презентувало реформу ВЛК – без направлення ТЦК та у цивільному медичному закладі

Обмежено придатні особи зобов’язані самостійно отримати направлення на проходження ВЛК без очікування повістки. Його можна отримати в ТЦК або через мобільний додаток «Резерв +».

Міноборони запускає у додатку «Резерв+» новий сервіс — електронне направлення на ВЛК

Нагадаємо, Міноборони впроваджує реформу ВЛК. На першому етапі її реалізації з’явиться можливість надіслати запит на направлення на ВЛК через мобільний застосунок «Резерв+», отримати сповіщення з деталями та вирушити до закладу охорони здоров’я, вказаному в направленні, без необхідності відвідувати ТЦК. Цей етап реформи має бути втілений до кінця січня.

Майже половину «обмежено придатних» після повторного огляду ВЛК визнають придатними

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що приблизно 45% чоловіків, які раніше мали статус «обмежено придатних до військової служби», після повторного огляду були визнані придатними до військової служби. Решту 55% визнають «непридатними».

Ми також писали, що терміни дії довідки з висновком ВЛК про придатність до військової служби у воєнний час становить 1 рік.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада законопроєкт обмежено придатні військовозобов'язані ВЛК
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