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Українська збірна на Іграх Нескорених у Канаді здобула повний комплект нагород — серед медалістів полтавець

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 83

 

Ветеран війни з Полтавщини Ярослав Шаркий виборов срібну медаль у лижних перегонах, поступившись переможцю лише на 1 секунду

Національна збірна України на Іграх Нескорених виборола перші нагороди — золото, срібло та бронзу. Змагання проходять у Ванкувері (Канада). Про це повідомив Укрінформ.

12 лютого стартував четвертий змагальний день Ігор Нескорених, і українці зайняли всі три призові місця у лижних перегонах стоячи (клас INO2).

Володимир Марченко виборов золото, Ярослав Шаркий — срібло, а Валерій Одайник — бронзу. Різниця в часі між золотим та срібним результатом становила менше секунди.

Крім того, срібну нагороду у лижних перегонах сидячи (клас IN01) здобув Віктор Дикий, а Анатолій Бирко виграв золото у перегонах IN04.

Арсен Рябошапка здобув ще одну медаль української збірної. Спортсмен показав другий результат у гірськолижному спорті класу IAS2.

Загалом українська команда отримала вже 6 нагород, з яких дві — золоті, три — срібні й одна бронзова.

 

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що до складу збірної України увійшли два захисники з Полтавщини:

  • старший солдат ЗСУ Ярослав Шаркий — отримав поранення у липні 2023 року під час виконання бойового завдання на Луганщині.
  • молодший сержант ЗСУ Олексій Василюк — був поранений у жовтні 2022 року внаслідок російського артилерійського обстрілу на Донеччині.

 

Про Ігри нескорених

Ігри нескорених-2025 (Invictus Games) стартували у Ванкувері (Канада) 9 лютого. Це міжнародні змагання з адаптивних видів спорту, в яких беруть участь військовослужбовці та ветерани, які отримали поранення або травми під час служби. Invictus Games були започатковані у 2014 році принцом Гаррі у Лондоні та стали символом незламності та відданості військових, які продовжують боротися не лише за Україну, а й за своє майбутнє у спорті. Перед початком цьогорічних змагань принц Гаррі підійшов до збірної України та особисто привітав українських ветеранів.
Українська збірна вперше взяла участь в Іграх нескорених у 2017-му. Цьогоріч це вп’яте й Україна представлена найбільшою командою за усі роки — 35 військових і ветеранів, усі з яких проходили службу у зоні бойових дій в російсько-українській війні. Загалом участь у Іграх цього року беруть понад 550 поранених бійців з 23 країн світу.

У 2025 році Ігри нескорених уперше стали гібридними: до класичних адаптивних видів спорту додалися зимові. Перші в історії зимові гібридні Ігри нескорених у Вістлері та Ванкувері (Канада) тривають від 8 до 16 лютого 2025 року. У них беруть участь 550 учасників з 25 країн. Серед них: Австралія, Бельгія, Канада, Колумбія, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ізраїль, Італія, Йорданія, Нідерланди, Нігерія, Нова Зеландія, Польща, Південна Корея, Румунія, Україна, Велика Британія, США.

Учасники Ігор нескорених змагатимуться у плаванні, веслуванні на тренажерах, волейболі сидячи, баскетболі на кріслах колісних, та регбі на кріслах колісних. Цього року додані зимові гібридні адаптивні види спорту включають гірські лижі, сноуборд, біатлон, бігові лижі, скелетон і керлінг на кріслах колісних.

Українська збірна братиме участь в 11 видах спорту, зокрема у плаванні, веслуванні на тренажерах, волейболі сидячи, баскетболі та регбі на кріслах колісних, гірських лижах, сноуборді, біатлоні, бігових лижах, скелетоні й керлінгу на кріслах колісних.

Минулого року на Іграх нескорених збірна Україна показала свій найкращий результат в історії. Тоді українці завоювали 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine
Теги: Ігри нескорених Канада ветерани лижний спорт
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