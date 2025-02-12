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У Кременчуці попрощались з молодшим сержантом Олександром Багном

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 2

У Олександра залишились батьки і брат

12 лютого у Кременчуці попрощались з 50-річним військовослужбовцем Олександром Багном. Чоловік був молодшим сержантом. 

За словами військовослужбовця з позивним «Лиман», Олександр був родом з села Вільна Терешківка, проживав у Кременчуці. Навчався у гімназії № 31, закінчив Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського та Харківський радіоелектронний інститут. Чоловік працював програмістом. 

 

Олександра призвали на військову службу 24 лютого 2022 року, розповідає «Лиман». Загинув військовий 31 січня цьогоріч під час оборони України біля села Фиголівка Харківська область. 

Колега сержанта Олег каже, що обидва працювали на «Укртатнафті». Попри те, що Олександр звільнився з компанії у 2003 році, чоловіки продовжували спілкуватись. Востаннє Олег телефонував військовому пів року тому. 

— Мені потрібна була підказка по комп’ютерним питанням. Я йому кажу: «Ти зараз відповіси, чи ввечері телефонувати?» Він каже, що ввечері вже буде на передку. Останні пів року я не знав, де він воює. Виявилось, що у Курській області, — каже Олег.

Чоловік додає, що Олександр був людиною «нестандартною, вона була неординарна»

 

— Він приймав завжди такі рішення, які відрізнялися від всього. З першого дня він в Києві працював, він був в теробороні, працював на дуже гарній, престижній роботі, але кинув все і пішов захищати нас усіх. Він був спочатку в теробороні добровольцем, потім пішов туди. Це людина, як частина мене, усіх нас, пішла від нас, — каже Олег.

Знайома Олександра Ольга навчалась з ним у гімназії № 31, разом закінчували школу. 

— Дуже порядна людина, дуже добрий, веселий, міг підтримати, міг розрадити, міг сказати правду, коли потрібно. Це дуже велика втрата для нас. Він був друг сім'ї, завжди зустрічалися, завжди спілкувалися з ним постійно. Останнім разом бачилися в вересні. Такий був настрій. Бадьорий, плани на життя були. І так життя обірвалося, — розповідає жінка. 

Служба для Олександра була важкою у перші роки повномасштабної війни, каже Ольга. 

 

— Потім вже начебто в нього і служба наладилась, і місце він знайшов таке для себе, за його фахом, — додає жінка. 

У Олександра залишились батьки та брат. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: поховання Прощання загиблі на війні
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