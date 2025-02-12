У Кременчуці попрощались з молодшим сержантом Олександром Багном

12 лютого у Кременчуці попрощались з 50-річним військовослужбовцем Олександром Багном. Чоловік був молодшим сержантом.
За словами військовослужбовця з позивним «Лиман», Олександр був родом з села Вільна Терешківка, проживав у Кременчуці. Навчався у гімназії № 31, закінчив Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського та Харківський радіоелектронний інститут. Чоловік працював програмістом.
Олександра призвали на військову службу 24 лютого 2022 року, розповідає «Лиман». Загинув військовий 31 січня цьогоріч під час оборони України біля села Фиголівка Харківська область.
Колега сержанта Олег каже, що обидва працювали на «Укртатнафті». Попри те, що Олександр звільнився з компанії у 2003 році, чоловіки продовжували спілкуватись. Востаннє Олег телефонував військовому пів року тому.
Чоловік додає, що Олександр був людиною «нестандартною, вона була неординарна».
Знайома Олександра Ольга навчалась з ним у гімназії № 31, разом закінчували школу.
Служба для Олександра була важкою у перші роки повномасштабної війни, каже Ольга.
У Олександра залишились батьки та брат. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
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