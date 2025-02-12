СБУ викрила у своїх лавах високопосадовця, який був агентом російського ФСБ

Сьогодні, 13:17 Переглядів: 2

Сьогодні зранку в СБУ викрили топового «щура» російського ФСБ у своїх лавах. Як виявилося, на ворога працював керівник Штабу Антитерористичного центру СБ України. Затримував зрадника особисто Голова СБУ Василь Малюк.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За словами Василя Малюка, Служба безпеки задокументувала 14 епізодів протиправної діяльності агента ворога.

Голова СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника, та очолював операцію з його затримання. Про всі етапи спецоперації Василь Малюк напряму доповідав Верховному Головнокомандувачу, Президентові України Володимиру Зеленському.

— Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів. За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника — мобільні термінали, комп’ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу, — розповів Василь Малюк.

Також через зрадника СБУ ворогу тривалий час передавали дезінформацію: спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом — у межах кримінального провадження.

— Самоочищення СБУ продовжується. Як би ворог не намагався проникати до наших лав — він думає, що володіє усіма можливими формами і методами конспірації, — але йому не вдасться це успішно зробити. Оскільки ми їх своєчасно і виявляємо, і документуємо, і затримуємо, — заявив Василь Малюк.

Про деталі цієї спецоперації СБУ обіцяє повідомити найближчим часом.