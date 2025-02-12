СБУ викрила у своїх лавах високопосадовця, який був агентом російського ФСБ

Сьогодні зранку в СБУ викрили топового «щура» російського ФСБ у своїх лавах. Як виявилося, на ворога працював керівник Штабу Антитерористичного центру СБ України. Затримував зрадника особисто Голова СБУ Василь Малюк.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
За словами Василя Малюка, Служба безпеки задокументувала 14 епізодів протиправної діяльності агента ворога.
Голова СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника, та очолював операцію з його затримання. Про всі етапи спецоперації Василь Малюк напряму доповідав Верховному Головнокомандувачу, Президентові України Володимиру Зеленському.
Також через зрадника СБУ ворогу тривалий час передавали дезінформацію: спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом — у межах кримінального провадження.
Про деталі цієї спецоперації СБУ обіцяє повідомити найближчим часом.
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