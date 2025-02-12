Нещодавно до редакції «Кременчуцького Телеграфа» потрапили фотографії однієї із вбиралень Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь». На світлинах видно, що ремонт у вбиральні робили давно, а на одній із кабінок взагалі відсутні дверцята.
За коментарем ми звернулися до директорки ліцею Тетяни Одерій. Жінка нам підтвердила, що у них у закладі освіти лишився лише один туалет без ремонту, і на фотографіях — саме він.
Коли відремонтують цю останню вбиральню, Тетяна Андріївна поки не готова сказати — цьогоріч кошти на це не виділялися.
Відремонтували інші вбиральні у 2022 році.
Уточнено:
Із повідомлення батьків учнів ліцею нам стало відомо, що на фото — вбиральня на другому поверсі, біля спортивної зали. Отже, виходячи із коментаря директорки закладу освіти, можна зробити висновок, що ремонту потребує не один туалет в ліцеї.
Нагадаємо, у ліцеї № 4 облаштували друге укриття коштом фонду першої леді України Олени Зеленської. Завдяки цьому діти мають змогу навчатися офлайн в одну зміну.
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