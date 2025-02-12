Нещодавно до редакції «Кременчуцького Телеграфа» потрапили фотографії однієї із вбиралень Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь». На світлинах видно, що ремонт у вбиральні робили давно, а на одній із кабінок взагалі відсутні дверцята.

За коментарем ми звернулися до директорки ліцею Тетяни Одерій. Жінка нам підтвердила, що у них у закладі освіти лишився лише один туалет без ремонту, і на фотографіях — саме він.

— Це вбиральня для хлопчиків в одному крилі на першому поверсі. Дійсно, ремонту там немає, але ситуація не критична — інакше б перевірка у нас не прийняла заклад і не дозволила відкриватися.

Коли відремонтують цю останню вбиральню, Тетяна Андріївна поки не готова сказати — цьогоріч кошти на це не виділялися.