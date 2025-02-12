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Кременчук, Освіта

У Кременчуцькому ліцеї №4 в одній із вбиралень немає ремонту: що каже адміністрація (уточнено)

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 268

 

Зокрема, в одній із кабінок туалету немає дверей

Нещодавно до редакції «Кременчуцького Телеграфа» потрапили фотографії однієї із вбиралень Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь». На світлинах видно, що ремонт у вбиральні робили давно, а на одній із кабінок взагалі відсутні дверцята.

За коментарем ми звернулися до директорки ліцею Тетяни Одерій. Жінка нам підтвердила, що у них у закладі освіти лишився лише один туалет без ремонту, і на фотографіях — саме він.

— Це вбиральня для хлопчиків в одному крилі на першому поверсі. Дійсно, ремонту там немає, але ситуація не критична — інакше б перевірка у нас не прийняла заклад і не дозволила відкриватися.

Коли відремонтують цю останню вбиральню, Тетяна Андріївна поки не готова сказати — цьогоріч кошти на це не виділялися.

— Але скрізь по інших туалетах у нас ремонти зроблені. Є також і один інклюзивний туалет — там достатньо місця, аби могло проїхати крісло колісне, — додає Одерій.

Відремонтували інші вбиральні у 2022 році.

Уточнено:

Із повідомлення батьків учнів ліцею нам стало відомо, що на фото — вбиральня на другому поверсі, біля спортивної зали. Отже, виходячи із коментаря директорки закладу освіти, можна зробити висновок, що ремонту потребує не один туалет в ліцеї.

У туалеті три кабінки, а от двері є лише на двох, — додають нам батьки.

Нагадаємо, у ліцеї № 4 облаштували друге укриття коштом фонду першої леді України Олени Зеленської. Завдяки цьому діти мають змогу навчатися офлайн в одну зміну.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: ліцей № 4 ремонт туалети скарга
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