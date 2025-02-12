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Загинув на Покровському напрямку військовий з Кременчука Олександр Шахман

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 641

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника України 

Омельницька громада Кременчуччини, 7 лютого, попрощалася з воїном-захисником Олександром Шахманом, який 31 січня загинув на полі бою в російсько-українській війні.

Олександр Юрійович Шахман народився 14 вересня 1988 року у Кременчуці.

У Кременчуці пішов до 1 класу загальноосвітньої школи № 30. Після закінчення 11 класів, одразу пішов працювати різноробочим. Олександр не цурався ніякої роботи. Працював будівельником, автомеханіком. У сфері будівництва Олександр працював із 14 років.

Від початку повномасштабного вторгнення, як свідомий громадянин, активно допомагав Збройним Силам України, ремонтуючи автомобілі. Був електрозварювальником.

У листопаді 2024 року Олександр пішов на війну. Одразу потрапив до навчально-тренувального центру військової частини в Чернігівської області, де пробув 1,5 місяця. Потім був переведений під Покровськ, що на Донеччині, де продовжив навчання. За даними Омельницької громади військовий служив у військовій частині А4784. 

22 січня 2025 року Олександр пішов на перше бойове завдання. Загинув 31 січня на полі бою в районі селища Котлине Покровського району.

Поховали захисника України з військовими почестями у селі Щербаки.

У Олександра залишилися дружина, син та пасербиця.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника України. 


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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Омельницька громада
Теги: війна воїни світла Омельник
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