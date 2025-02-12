За добу на військових ТЦК та СП двічі напали: у Харкові та на Рівненщині

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Обидва злочини об’єднує те, що вони сталися на тлі інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію військовослужбовців ТЦК та Сил оборони України

Протягом останньої доби в Україні сталися два окремі напади на військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомляє АрміяInform.

Перший інцидент стався на Рівненщині. Під час перевірки військово-облікових документів особи мобілізаційного віку напали на військовослужбовців ТЦК та СП, побивши їх та пошкодивши військову техніку. Нападники втекли з місця злочину, їх розшукує поліція. Про це повідомили в Рівненському обласному ТЦК та СП.

Другий інцидент стався в Харкові. На території районного ТЦК зловмисник, використовуючи газовий балончик та ніж, поранив військовослужбовця ЗСУ. Нападника затримали, а пораненому військовому надали необхідну медичну допомогу. Про це повідомили в Харківському обласному ТЦК та СП.

— Обидва інциденти об’єднує те, що вони сталися на тлі інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію військовослужбовців ТЦК та СП і Сил оборони України, — йдеться у повідомленні АрміяInform.

Харківський та Рівненський обласні ТЦК та СП звертають увагу суспільства на те, що подібні злочини є прямим наслідком деструктивної діяльності, метою якої є підірвати довіру до захисників України.

У виданні зазначають, що напад на військовослужбовця під час виконання службового обов’язку є тяжким злочином, який потребує швидкого та об’єктивного розслідування. Винні обов’язково понесуть покарання згідно з чинним законодавством України.

Згідно з Кримінальним кодексом України, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань загрожує 8 роками позбавленням волі (стаття 114-1).

Умисне тяжке тілесне ушкодження (стаття 121) карається позбавленням волі на 5-8 років.

Умисне знищення або пошкодження (стаття 194) чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, карається штрафом або позбавленням волі на 3 роки.

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Харківський та Рівненський обласні ТЦК та СП закликають громадян дотримуватися закону та поважати військовослужбовців, які щодня ризикують своїм життям заради безпеки та суверенітету України.

Росіяни розгорнули кампанію зі зриву мобілізації в Україні та організації нападів на ТЦК — Центр протидії дезінформації

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські спецслужби розгорнули кампанію зі зриву мобілізації в Україні та організації нападів на ТЦК. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

«Кременчуцький Телеграф» також повідомляв, що 1-го лютого у Пирятині чоловік застрелив військовослужбовця Полтавського районного ТЦК з мисливської рушниці, відібрав у вбитого автомат та втік з одним з мобілізованих. Пізніше правоохоронні органи затримали вбивцю та його спільника, який втік разом з ним. Як повідомила прокуратура, мобілізований передавав вбивці інформацію про пересування групи та хотів ухилитися від проходження військової служби.

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Того ж дня у Рівненському обласному ТЦК стався сильний вибух. За даними поліції, загинув один військовослужбовець ТЦК, ще шестеро працівників та військових отримали поранення.

2-го лютого, стався вибух на території Павлоградського районного ТЦК. Легке поранення отримав один із військовослужбовців. Російських агентів, які підірвали вибухівку біля ТЦК у Павлограді, знайшли та затримали протягом доби.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий заявив, що вбивства військових у тилу — це та «червона лінія, яку не можна перетинати» і додав, що «не бачив гострої реакції суспільства» на«випадки приниження та агресії щодо наших захисників».

Михайло Драпатий також сказав, що суспільство «зобов’язане поважати тих, хто взяв до рук зброю і ціною власного життя боронить наші міста, людей у них, кордони, небо і землю, нашу державу, наш прапор, наш дім».

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«Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що на Полтавщині викрили осередок, який намагався зірвати мобілізацію та підбурював військових до дезертирства. Правоохоронці затримали організаторів «Робітничого фронту України», які намагалися зірвати мобілізацію. За даними слідства, учасники під виглядом поширення неокомуністичних ідей агітували українців повставати проти влади, ухилятися від мобілізації, а діючих військовослужбовців не виконувати накази командирів та вчиняти дезертирство.

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