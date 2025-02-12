Пенсія родини і нерухомість: що вказала у деклараціях очільниця позаштатної ВЛК у Кременчуці Світлана Кузьменко

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 848

У декларації Світлана вказала свого чоловіка Андрія Кузьменка як члена родини

Керівниця позаштатної військово-лікарської комісії (ВЛК), яка діє у лікарні «Кременчуцька», голова лікарсько-консультативної комісії та заступниця директора з експертизи тимчасової непрацездатності Світлана Кузьменко подала річну декларацію про доходи за 2024 рік. Жінка вказала нерухомість, доходи та транспорт. Про це стало відомо з єдиного державного реєстру декларацій.

У декларації Світлана вказала чоловіка Андрія Кузьменка як члена родини.

З нерухомості жінка задекларувала квартиру у Кременчуці, на яку має право користування разом з чоловіком з 2000 року. З 2022 року лікарка має земельну ділянку у Чернігівській області площею 20 тисяч м2. На момент купівлі її вартість за останньою грошовою оцінкою становила 54 тис. 980 грн, написано у декларації. Землю орендує товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Україна».

З транспорту Світлана Кузьменко задекларувала BMW E 53/X5 3.01 2006 року, якою з 2008 року користується її чоловік Андрій Кузьменко. Машина належить Лілії Перебийніс, ймовірно, підприємиці.

Лікарка вказала у декларації фірму її чоловіка «ТРЕСТ 22». За даними YouControl, ТОВ зареєстрували у 2013 році у Кременчуці. Директором і засновником «ТРЕСТ 22» є Андрій Кузьменко. Основний вид діяльності — будівництво житлових і нежитлових будівель.

Скриншот YouControl

З 2024 року фірма не приносить доходів, у 2023 році її дохід склав 500 грн.

За минулий рік розмір заробітної плати Світлани Кузьменко склав 761 тис. 860 гривень, річна зарплата її чоловіка, який працював у ТОВ «Епіцентр К», становила 46 тис. 780 грн. Жінка також отримала дохід від оренди землі — 24 тис. гривень.

Андрій і Світлана Кузьменки отримують пенсію, чоловік також має соціальні виплати — 28 тис. 332 грн. Річний розмір пенсії чоловіка становив 30 тис. 103 грн, жінки — 52 тис. гривень.

Додамо, що в оприлюдненому в мережі списку чоловіків, які отримали інвалідність або були визнаними непридатними до військової служби з початку повномасштабного вторгнення РФ і до 1 лютого 2024 року на Полтавщині, знайшовся повний тезка чоловіка керівниці позаштатної ВЛК. Як вказано у документі, 51-річного чоловіка виключили з обліку на початку березня 2022 року.

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Відомо, що Світлана Кузьменко подала також подала ще одну декларацію перед звільненням, яка охоплює період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями — з 1 по 13 січня.

Що ще відомо про діяльність фірми чоловіка голови ВЛК

З судових ухвал стало відомо, що у 2021 році фірма уклала договір субпідряду з ТОВ «Укрбуд Інвест» про будівництво комплексу житлових будинків та об'єктів соціального, побутового призначення на вул. Бориспільській, 18-26 у Дарницькому районі у Києві.

Фірма позивалась до податкової. Вказано, що служба не зареєструвала податкову накладну ТОВ «ТРЕСТ 22», бо вважала, що компанія не надала достатньо документів, які б підтверджували реальність виконаних робіт. Зокрема, податкова перевірила документи й дійшла висновку, що обсяг заявлених будівельних робіт не відповідає кількості найнятих працівників.

Фахівці також зауважили, що «ТРЕСТ 22» не надало документи, які підтверджують купівлю будівельних матеріалів, необхідних для виконання робіт.

Крім того, в реєстрі податкової відсутня інформація, що «ТРЕСТ 22» на постійній основі займається постачанням таких послуг.

Через ці фактори податкова служба надіслала компанії повідомлення із пропозицією надати додаткові документи. «ТРЕСТ 22» надіслало документи, але податкова їх не прийняла та офіційно відмовила в реєстрації накладної.

Суд розглянув справу і вирішив, що податкова не мала підстав для відмови. Фірма надала всі необхідні документи, які підтверджують виконані роботи, а відсутність деяких деталей не є підставою для блокування податкової накладної. Тому суд зобов’язав податкову зареєструвати накладну.

Згідно з договором субпідряду, ТОВ «ТРЕСТ 22» мало отримати від «Укрбуд Інвесту» понад 400 тисяч гривень. Як аванс фірма отримала 300 тисяч гривень. Проблема з податковою виникла через те, що після виконання робіт «ТРЕСТ 22» виписало податкову накладну на залишок — 117 тис. 792,90 грн, але податкова заблокувала її реєстрацію.

Як раніше писали журналісти Bihus.info, директором та засновником «Укрбуд Інвесту» є Віктор Маренич — місцевий бізнесмен з Кременчука. На початку 2000-их Маренич «перетинався» у кременчуцькому бізнесі з Ігорем Кушніром, ексдепутатом Кременчуцької міської ради та вже колишнім очільником «Київміськбуду», фігурантом журналістських розслідувань щодо забудови комунальних земель столиці. Тоді Кушнір створив у Кременчуці компанію «МІС», яка за кілька років купила іншу місцеву фірму «Житлоінвест», директором і головним бухгалтером якої свого часу і був Віктор Маренич.

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Також «ТРЕСТ 22» брало участь у державних тендерах. Загалом має 3 переможні на загальну суму понад 1,6 млн грн.