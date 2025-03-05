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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві військовослужбовець отримав рік іспитового строку за бійку із полковником поліції

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 481

 

Обвинувачений у нетверезому стані попросив у поліціянта цигарку, а потім почав агресивно з ним поводитися і розпочав бійку

У Полтаві судили військовослужбовця, який у жовтні минулого року побився із полковником поліції: йому призначили рік іспитового строку. Про це стало відомо із вироку Октябрського районного суду від 27 лютого 2025 року.

У матеріалах справи зазначено, що 31 жовтня близько 20.00 обвинувачений у нетверезому стані підійшов до потерпілого, який на той час був у цивільному одязі, та у грубій формі попросив цигарку. Правоохоронець відмовився і почав йти в іншу сторону, проте військовий продовжив іти за поліціянтом та поводитися агресивно. 

Поліціянт хотів запобігти можливому конфлікту, тож показав чоловікові своє посвідчення і попросив припинити так поводитися та показати свої документи натомість. Проте обвинувачений натомість почав бити поліціянта, в результаті чого потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму, численні садна та гематоми. Правоохоронець так само застосував силу до нападника та заблокував його руку, аби припинити конфлікт.

На суді обвинувачений свою вину повністю визнав та підтвердив, що правоохоронець показав йому своє посвідчення.

Суд визнав чоловіка винним в умисному нанесенні представнику правоохоронного органу легких травм та призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на 1 рік, проте звільнив його від основного покарання з випробуванням та призначив йому рік іспитового строку.

Нагадаємо, минулого листопада в одному із полтавських ресторанів сталася бійка, одним з учасників якої був правоохоронець.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: real-vin.com
Теги: суд вирок суду бійка військовий поліція
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