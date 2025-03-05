Як швидко розпізнати інсульт у себе або людини поруч

Центр громадського здоров'я радить запам'ятати ознаки інсульту
Запам’ятати ознаки інсульту можна за абревіатурою МОЗОК-Час:
- М (Мовлення) — попросіть людину повторити за вами просте речення та виконати просту команду. При інсульті вимова буде нерозбірливою, плутаною або людина не буде розуміти команду.
- О (Обличчя) — коли одна сторона обличчя зазнає візуальних змін (наприклад, обвисає). Попросіть людину посміхнутися. Якщо у неї інсульт, вона не зможе цього зробити або посмішка буде несиметричною.
- З (Запаморочення) — поява скарги на раптову запамороку, хиткість ходи, втрату рівноваги, координації рухів.
- О (Очі) — у людини раптово порушився зір одним або двома очима.
- К (Кінцівки) — слабкість або оніміння, неможливість підняти і утримувати обидві руки або обидві ноги одночасно, кінцівки з однієї сторони стають слабкішими, можуть падати, як пліть.
- Час — якщо ви помітили один із цих симптомів, терміново викликайте швидку.
Нагадаємо, що «Кременчуцький Телеграф» провів цикл стримів про запобігання, діагностування та реабілітацію інсультів.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.