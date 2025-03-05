Як швидко розпізнати інсульт у себе або людини поруч

Запам’ятати ознаки інсульту можна за абревіатурою МОЗОК-Час:

М (Мовлення) — попросіть людину повторити за вами просте речення та виконати просту команду. При інсульті вимова буде нерозбірливою, плутаною або людина не буде розуміти команду.

О (Обличчя) — коли одна сторона обличчя зазнає візуальних змін (наприклад, обвисає). Попросіть людину посміхнутися. Якщо у неї інсульт, вона не зможе цього зробити або посмішка буде несиметричною.

З (Запаморочення) — поява скарги на раптову запамороку, хиткість ходи, втрату рівноваги, координації рухів.

О (Очі) — у людини раптово порушився зір одним або двома очима.

К (Кінцівки) — слабкість або оніміння, неможливість підняти і утримувати обидві руки або обидві ноги одночасно, кінцівки з однієї сторони стають слабкішими, можуть падати, як пліть.