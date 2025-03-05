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Як швидко розпізнати інсульт у себе або людини поруч

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 224

Центр громадського здоров'я радить запам'ятати ознаки інсульту

Запам’ятати ознаки інсульту можна за абревіатурою МОЗОК-Час:

  • М (Мовлення) — попросіть людину повторити за вами просте речення та виконати просту команду. При інсульті вимова буде нерозбірливою, плутаною або людина не буде розуміти команду.
  • О (Обличчя) — коли одна сторона обличчя зазнає візуальних змін (наприклад, обвисає). Попросіть людину посміхнутися. Якщо у неї інсульт, вона не зможе цього зробити або посмішка буде несиметричною.
  • З (Запаморочення) — поява скарги на раптову запамороку, хиткість ходи, втрату рівноваги, координації рухів.
  • О (Очі) — у людини раптово порушився зір одним або двома очима.
  • К (Кінцівки) — слабкість або оніміння, неможливість підняти і утримувати обидві руки або обидві ноги одночасно, кінцівки з однієї сторони стають слабкішими, можуть падати, як пліть.
  • Час — якщо ви помітили один із цих симптомів, терміново викликайте швидку.

Нагадаємо, що «Кременчуцький Телеграф» провів цикл стримів про запобігання, діагностування та реабілітацію інсультів

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Автор: Мирослава Українська
Теги: інсульт центр громадського здоров'я
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