Кременчуцькі ліцеїсти вирушили до Карпат: навчання, підприємництво та знайомство з культурою

4 березня група старшокласників Кременчуцького спортивного ліцею ім. І.М. Піддубного вирушила до селища Кути на Івано-Франківщині, щоб взяти участь у молодіжному таборі «Підприємництво та інновації», повідомив директор ліцею Олександр Кириченко.
Табір, який проходить на базі Старокутівського ліцею, організований громадською організацією «Всеукраїнський демократичний форум» за підтримки Тайваню в рамках проєкту «Не залишити нікого осторонь». Учасників забезпечили безплатним проїздом, проживанням і триразовим харчуванням.
Протягом табору ліцеїсти розвиватимуть навички підприємництва, дизайн-мислення, ділових переговорів і роботи зі штучним інтелектом. Наприкінці програми вони представлять власні бізнес-ідеї та розроблять стартап-моделі.
Окрім занять, учасники познайомляться з етнокультурною спадщиною Косівщини та відвідають природні пам’ятки Карпат.
Директор Кременчуцького спортивного ліцею зазначив, що участь у таборі є унікальною можливістю для учнів розширити знання та розвинути креативне мислення:
Організаційну підтримку заходу в Кременчуці здійснював депутат міської ради Богдан Лазоренко, який наголосив на важливості таких поїздок для молоді під час війни:
Крім того, після завершення табору Кременчуцький спортивний ліцей отримає 14 сучасних ноутбуків, які допоможуть впроваджувати цифрові технології в навчальний процес.
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