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Освіта, Спорт

Кременчуцькі ліцеїсти вирушили до Карпат: навчання, підприємництво та знайомство з культурою

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 86

Учасників забезпечили безплатним проїздом, проживанням і триразовим харчуванням

4 березня група старшокласників Кременчуцького спортивного ліцею ім. І.М. Піддубного вирушила до селища Кути на Івано-Франківщині, щоб взяти участь у молодіжному таборі «Підприємництво та інновації», повідомив директор ліцею Олександр Кириченко.

Табір, який проходить на базі Старокутівського ліцею, організований громадською організацією «Всеукраїнський демократичний форум» за підтримки Тайваню в рамках проєкту «Не залишити нікого осторонь». Учасників забезпечили безплатним проїздом, проживанням і триразовим харчуванням.

Освітня програма та можливості

Протягом табору ліцеїсти розвиватимуть навички підприємництва, дизайн-мислення, ділових переговорів і роботи зі штучним інтелектом. Наприкінці програми вони представлять власні бізнес-ідеї та розроблять стартап-моделі.

Окрім занять, учасники познайомляться з етнокультурною спадщиною Косівщини та відвідають природні пам’ятки Карпат.

Директор Кременчуцького спортивного ліцею зазначив, що участь у таборі є унікальною можливістю для учнів розширити знання та розвинути креативне мислення:

«Ми прагнемо, щоб молодь вчилася приймати рішення, працювати в команді та застосовувати нові технології. Такі ініціативи допомагають не лише навчитися нового, а й психологічно перезавантажитися в умовах непростого навчального року».

Підтримка та розвиток навчального процесу

Організаційну підтримку заходу в Кременчуці здійснював депутат міської ради Богдан Лазоренко, який наголосив на важливості таких поїздок для молоді під час війни:

«Це не просто навчання, а можливість знайти мотивацію, натхнення та побачити інший формат освіти. Такі ініціативи мають величезне значення як для знань, так і для психологічного стану дітей».

Крім того, після завершення табору Кременчуцький спортивний ліцей отримає 14 сучасних ноутбуків, які допоможуть впроваджувати цифрові технології в навчальний процес.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: спортивний ліцей Карпати
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