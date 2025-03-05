Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

У Кременчуці судитимуть ексдиректорку підприємства за незаконний видобуток питної води

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 0

 Згідно із законодавством, питні підземні води належать до корисних копалин загальнодержавного значення, і для їхнього видобутку необхідний спеціальний дозвіл

Кременчуцька окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо колишньої директорки місцевого підприємства, яку звинувачують у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 3 ст. 240 КК України). Про це 5 березня повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

За даними слідства, жінка, очолюючи товариство, без спеціального дозволу організувала видобуток підземних питних вод. Надалі підприємство розливало воду в бутлі та продавало фізичним і юридичним особам.

 

У період із вересня 2023 року по квітень 2024 року було незаконно видобуто понад 280 кубометрів води, чим державі завдано збитків на майже 250 тисяч гривень.

Державна екологічна інспекція Центрального округу подала позов до обвинуваченої про стягнення цієї суми.

Досудове розслідування проводили слідчі відділення поліції №1 Кременчуцького райуправління поліції.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Кременчуцька окружна прокуратура незаконний видобуток вода
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх