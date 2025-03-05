У Кременчуці судитимуть ексдиректорку підприємства за незаконний видобуток питної води

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 0

Згідно із законодавством, питні підземні води належать до корисних копалин загальнодержавного значення, і для їхнього видобутку необхідний спеціальний дозвіл

Кременчуцька окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо колишньої директорки місцевого підприємства, яку звинувачують у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 3 ст. 240 КК України). Про це 5 березня повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

За даними слідства, жінка, очолюючи товариство, без спеціального дозволу організувала видобуток підземних питних вод. Надалі підприємство розливало воду в бутлі та продавало фізичним і юридичним особам.

У період із вересня 2023 року по квітень 2024 року було незаконно видобуто понад 280 кубометрів води, чим державі завдано збитків на майже 250 тисяч гривень.

Державна екологічна інспекція Центрального округу подала позов до обвинуваченої про стягнення цієї суми.

Досудове розслідування проводили слідчі відділення поліції №1 Кременчуцького райуправління поліції.