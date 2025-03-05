Німеччина екстрадувала в Україну ексзаступника голови податкової Полтавщини

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Йому загрожує до 6 років ув’язнення

Третього березня на міжнародному пункті пропуску «Краківець» у Львівській області німецькі правоохоронці передали українським силовикам колишнього заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області, повідомила 5 березня пресслужба Держбюро розслідувань.

Ексчиновника розшукували за низку злочинів, зокрема за пособництво в ухиленні одного з підприємств від сплати майже 1,3 млн гривень податків.

Схема ухилення від податків

За даними слідства, посадовець разом зі спільниками ініціював позапланову перевірку підприємства та склав акт із заниженими податковими зобов’язаннями. Надалі підприємству надіслали податкове повідомлення-рішення із меншою сумою ПДВ та штрафів, що дозволило уникнути сплати значних податків до бюджету.

Після вчинення злочину фігурант втік до Німеччини, де його розшукали та за запитом Офісу Генерального прокурора екстрадували в Україну.

У чому підозрюють ексчиновника

Йому інкримінують:

пособництво у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки;

використання службового становища у складі організованої групи;

пособництво у складанні та видачі неправдивих офіційних документів.

Кримінальні провадження відкриті за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Санкція статей передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

Що далі?

Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора. Подальшу долю ексчиновника вирішуватиме суд.

Нагадаємо, що торік ДБР прийшло з обшуками до поліції Полтавщини — двох поліціянтів відсторонили.