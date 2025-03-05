Цієї весни біля Кременчука лісівники облаштують рекреаційну зону

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 269

Цієї весни поблизу Кременчука лісівники облаштують рекреаційну зону. Про це інформують у пресслужбі філії «Слобожанський лісовий офіс».

Нині на Полтавщині уже діють 7 таких рекреаційних пунктів, які відкрили упродовж двох останніх років — поблизу Полтави, уздовж траси Полтава-Черкаси неподалік Хоролу, біля Гадяча.

Невдовзі лісівники продовжать облаштовувати такі місця відпочинку. Вони з’являться біля Кременчука, Зінькова та у Розсошенцях на Полтавщині.

Тут буде знаходитись усе необхідне для комфортного відпочинку громадян: просторі альтанки зі столами та лавками, мангальна зона, ігрові майданчики для дітей, смітники та вбиральні.

Такі рекреаційні зони облаштовують задля недопущення лісових пожеж та безпеки відвідувачів, адже нині певні території лісу можуть бути заміновані.

Такі місця для відпочинку розташовані в найбільш відвідуваних лісових масивах, що знаходяться вздовж швидкісних автомобільних доріг. Вхід на територію безплатний та доступний для будь-кого.