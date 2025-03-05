Заступницю начальника департаменту банку підозрюють у сприянні розкраданню коштів «Укртатнафти»

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Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру заступниці начальника департаменту одного з комерційних банків, яка сприяла виведенню коштів ПАТ «Укртатнафта». Про це 5 березня повідомила пресслужба БЕБ.

Схема привласнення 20 мільйонів доларів

За даними слідства, у перший день повномасштабного вторгнення РФ організована злочинна група вивела з рахунків підприємства 20 мільйонів доларів США.

Посадовці «Укртатнафти» уклали фіктивний контракт на постачання сирої нафти та підготували документи для оплати.

Насправді імпорт сировини був неможливий, а документи підробили, замінивши реквізити постачальника на підконтрольну компанію, зареєстровану у Швейцарії.

Керівник фінансового підрозділу підприємства підписала документ на оплату фіктивному постачальнику.

Посадовиця банку приховала сліди злочину, підробивши дати в документах, нібито банк отримав їх напередодні.

Зібрані докази та статус справи

Співучасть підозрюваної підтверджують висновки комплексної судово-технічної та почеркознавчої експертизи. Їй інкримінують ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (пособництво у привласненні коштів в особливо великих розмірах).

У справі щодо розкрадання коштів «Укртатнафти» детективи БЕБ повідомили про підозру 6 особам. Обвинувальний акт щодо одного з фігурантів вже передано до суду. Досудове розслідування триває.