Кременчук встановлює партнерські відносини із містом Ческе-Будейовіце

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Поки що розглядають варіанти партнерства та можливих співпраць, а після цього може пути мова про встановлення статусу міст-побратимів

Кременчук планує встановити партнерські відносини із містом Ческе-Будейовіце, що у Чеській Республіці. Про це сьогодні, 5 березня, повідомив керівник Інституту розвитку Кременчука Павло Бедрацький під час засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, ІТ-технологій, цифрової трансформації.

За його словами, встановлення таких партнерських відносин є формальним початком відносин між містами.

— Ми вже пів року ведемо перемовини. Міський голова Кременчука зустрічався з очільницею цього міста — вони провели онлайн-зустріч і домовилися про подальшу співпрацю.

Павло Бедрацький зауважив, що наразі не йде мова про встановлення статусу міст-побратимів. Нині встановлена така загальноєвропейська практика: розпочати партнерські відносини, провести певні спільні проєкти, побачити один одного «в ділі». І вже після цього може піти мова про міста-побратими.

Що відомо про місто Ческе-Будейовіце

Розташоване місто на півдні Чехії, станом на 2009 рік нараховувало 93 тисячі населення. Площа — 55,56 кв. км.

Заснування міста датується 1265 роком. У XX столітті Ческе-Будейовіце стало економічною і культурною столицею Південної Чехії, адміністративним центром Південночеського краю.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року Кременчук підписав угоду про побратимство із французьким містом Клермон-Ферран. Також статус міст-побратимів Кременчук має з містами Алітус (Литва), Бидгощ (Польща), Бітола (Македонія), Свищов (Болгарія), Сідоарджо (Індонезія), Сніна (Словаччина), Цзя Юйгуань (Китай), Бердянськ та Біла Церква (Україна), Рішон-ле-Ціон (Ізраїль).