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Ветеранам війни компенсують витрати на страхування цивільно-правової відповідальності

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 141

  

Автоцивілка для ветеранів стане безоплатною

Минулого тижня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 12295-д, який передбачає компенсацію витрат на обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності (ОСЦПВ) для ветеранів війни, які є власниками транспортних засобів. Проєкт закону напрацьований спільно з народними депутатами на основі підготовленого документа у Мінветеранів.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Річ у тому, що з 1-го січня 2025 року набув чинності Закон України «Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (№ 3720-ІХ). Згідно з його нормами учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, які особисто керують належними їм авто, мають оформлювати обов’язкову автоцивілку, щоправда, з оплатою 50% її вартості.

Зміни до закону «Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів» передбачають для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни:

  • тимчасове звільнення від обов’язку мати автоцивілку (поліс ОСЦПВ) до 30 червня 2025 року;
  • компенсацію витрат на придбання автоцивілки.

Серед основних положень законопроєкту передбачено зменшення вартості автоцивілки на 50% (фактично сплачуватимуть 0%) для осіб з інвалідністю внаслідок війни, якщо транспортний засіб:

  • має робочий об’єм двигуна до 2500 см³ або потужність електродвигуна до 100 кВт;
  • належить страхувальнику на праві власності;
  • використовується без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів чи вантажів.

А також передбачається компенсація витрат під час дії воєнного стану та протягом року після його завершення учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни з Державного бюджету.

Порядок, умови та розмір компенсації для інших категорій осіб із правом на 50% знижку визначатиме Кабмін.

— Цей законопроєкт — ще один крок до справедливого соціального захисту для тих, хто захищав і продовжує захищати нашу свободу й незалежність. Дякую Верховній Раді за підтримку, — наголосив заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько. 

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що з 1-го січня 2025 року набуває чинності Закон України «Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (№ 3720-ІХ), Згідно з його нормами, страхові суми зростуть майже вдвічі: виплати за пошкодження майна підвищаться зі 160 до 250 тис. грн, а за шкоду життю та здоров’ю — з 320 до 500 тис. грн. А з 2026 року максимальні виплати за шкоду життю зростуть до 1 млн грн на одну особу та до 20 млн грн на всіх постраждалих в одній ДТП. Виплати за пошкодження майна досягнуть 2 млн грн.

Ми також посилаючись на пресслужбу НБУ спростовували міфи про автоцивілку та розповідали, що змінилося для водіїв з 1 січня.

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Автор: Віктор Крук
Теги: автоцивілка страхування ветерани війни Мінветеранів законопроєкт
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