У Кременчуці продовжують встановлювати муніципальні доплати працівникам: хто їх отримуватиме

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 391

Поки що отримуватимуть цю доплату не всі працівники, але місто продовжує шукати необхідні кошти

Кременчук продовжує виплачувати муніципальні доплати працівникам комунальних установ. Сьогодні, 5 березня, під час засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, ІТ-технологій, цифрової трансформації депутати обговорили, кому ще ці доплати планують виділити та хто їх отримає в першу чергу.

Соціальна сфера

Розпочали обговорення муніципальних доплат для працівників соціальної сфери. Нова очільниця управління у справах сімей та літей Наталія Довбиш розповіла, що в першу чергу доплати отримуватимуть працівники Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Суми такі ж, як і встановлювалися раніше: із 1 березня — 1300 грн («на руки» — 1000), із 1 вересня — 2600 («на руки» 2000 відповідно). Отримуватимуть їх працівники, чия місячна заробітна плата із вирахуванням податків та зборів не перевищує 10 тисяч гривень. Загалом штат центру налічує 35,75 штатної одиниці, проте колектив наразі неповний, тому щомісяця муніципальні доплати отримуватимуть приблизно 30 працівників.

Поки що кошти на доплату працівникам виділяють тільки для цього закладу. Для працівників усіх інших установ, підпорядкованих цьому управлінню, місто шукатиме кошти.

Освіта

Встановлять муніципальні доплати й працівникам закладів працівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти, які знаходяться в підпорядкуванні цьому департаменту.

Зазначимо, що торік Уряд встановив доплати педагогам закладів загальної середньої освіти. Після цього у Кременчуці встановили такі доплати й усім працівникам дитсадків. А от для інших працівників шкіл (кухарі, техпрацівники) пообіцяли гроші шукати.

Наразі фінансування знайшли, тож із 1 березня муніципальні доплати почнуть отримувати й інші працівники закладів загальної середньої та позашкільної освіти (яким раніше її не виплачували взагалі) чия заробітна плата не перевищує 10 тисяч гривень із вирахуваними податками.

Культура

Аналогічне рішення ухвалили й щодо працівників закладів, підпорядкованих управлінню культури і туризму. Очільниця департаменту Ірина Вологодська розповіла, що доплати встановлюють усім працівникам закладів культури — їх наразі 462 штатні одиниці. Проте коштів відразу на всіх не вистачить. Тож розпочнуть виплачувати муніципальну доплату із бібліотек — наразі їхній штат налічує 88 осіб. Ірина Вологодська зауважила, що отримуватимуть гроші усі працівники бібліотек — починаючи від техпрацівників і закінчуючи завідувачами.

Далі ж так само, планують знаходити додаткові кошти, аби якомога більше працівників закладів управління культури могли отримувати муніципальні доплати.

Нагадаємо, наприкінці лютого під час засідання депутатської комісії з питань фінансів та бюджету міський голова Кременчука Віталій Малецький заявив, що муніципальні доплати за лютий освітяни отримають у березні — місто шукало на це кошти.