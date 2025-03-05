Російська армія атакувала Полтавщину: є пошкодження домогосподарств і кладовища

На Полтавщині через атаку російського війська уламками пошкоджено скління житлових будинків на території 5 домогосподарств та місцеве кладовище. Про це повідомили у Полтавській обласній військової адміністрації 5 березня.
Постраждалих немає. Влучань по критичній інфраструктурі не зафіксовано, розповіли в адміністрації.
Нагадаємо, у ніч на 5 березня на Полтавщині працювала протиповітряна оборона.
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