У «Дії» згенерували понад 416 тисяч посвідчень ветеранів війни та автоматично оформили 11 тисяч статусів УБД

Понад 25 тисяч ветеранів війни подали заяви через «Дію» на отримання 1 500 грн для заняття спортом і 11 тисяч вже використали цю допомогу за призначенням, долучившись до спортивних занять
Мінветеранів спільно з Мінцифрою представили головні результати у цифровізації послуг для ветеранів війни та їхніх сімей та анонсували нові можливості, що зроблять державну підтримку ветеранів ще доступнішою. Про це повідомляє «Урядовий портал».
У майбутньому Мінветеранів зосередиться на створенні єдиної цифрової екосистеми ветеранських послуг у партнерстві з «Дією». А фахівці із супроводу ветеранів війни стануть частиною цієї екосистеми, допомагаючи з отриманням послуг, які ще не переведені в онлайн-формат.
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У міністерстві назвали цифрові послуги й сервіси, які вже доступні для ветеранів війни та їхніх сімей:
Нині у мобільному застосунку «Дія» згенеровано вже понад 416 тисяч е-Посвідчень ветерана.
Менш ніж за два місяці з моменту запуску нової послуги спільно понад 11 100 Захисників і Захисниць отримали статус «Учасника бойових дій» автоматично.
Як це працює:
Тепер оформити їх можна онлайн через портал «Дія», а також у ЦНАПі.
Раніше, щоб отримати цей документ, потрібно було листом звертатися до Мінветеранів і чекати понад 30 днів. Тепер витяг можна отримати протягом 5 хвилин через мережу «єдиних вікон» для ветеранів в ЦНАПах по всій Україні. Витяг з ЄДРВВ — важливий для підтвердження статусу в багатьох життєвих ситуаціях.
В Україні стартувала програма залучення ветеранів до спорту — щоквартально на оплату занять виплачиватимуть по 1500 грн
25 000 учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни подали заяви через «Дію» на отримання 1 500 грн від держави у межах програми Мінветеранів «Ветеранський спорт». І вже понад 11 000 ветеранів оплатили заняття спортом.
У міністерстві нагадують, що використати отримані 1 500 грн на фізичну активність потрібно до 31 березня. Для тих, хто в січні не встиг приєднатися й отримати 1 500 грн на спорт — долучитися до програми можна з 1 до 20 квітня.
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Для ветеранів війни, членів їхніх сімей та родин загиблих у ЦНАП доступні 19 послуг. У 2024 році було надано майже 220 тисяч таких послуг.
Також Наталія Калмикова заявила, що через «Дію» ветеранів інформуватиме про сервіси та можливості, розроблені Мінветеранів. Йдеться про сертифікати на освіту, психологічну допомогу, піднайом житла, гранти, кредитні програми.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що в Україні стартувала програма «Ветеранський спорт» щодо заохочення ветеранів війни до занять спортом. За цією програмою учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по 1 500 грн для оплати спортивних занять. З 15-го січня розпочався прийом заяв на виплату цієї грошової допомоги у застосунку «Дія». Гроші надходитимуть на спеціальний рахунок в автоматичному режимі. Для отримання коштів на перший квартал заявку потрібно було подати до 20 січня. Надалі подавати заявки на участь у програмі для отримання коштів потрібно до 20 числа першого місяця кварталу: з 1 до 20 квітня, з 1 до 20 липня, з 1 до 20 жовтня.
Якщо ветеран повністю, або частково використав отримані кошти, тобто бере участь у програмі, то заяву на наступний квартал подавати не потрібно — кошти надійдуть автоматично. Грошову допомогу можна використати на оплату послуг у сфері фізичної культури та спорту: у тренажерних залах, спортивних секціях та клубах.
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