У «Дії» згенерували понад 416 тисяч посвідчень ветеранів війни та автоматично оформили 11 тисяч статусів УБД

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 136

Понад 25 тисяч ветеранів війни подали заяви через «Дію» на отримання 1 500 грн для заняття спортом і 11 тисяч вже використали цю допомогу за призначенням, долучившись до спортивних занять

Мінветеранів спільно з Мінцифрою представили головні результати у цифровізації послуг для ветеранів війни та їхніх сімей та анонсували нові можливості, що зроблять державну підтримку ветеранів ще доступнішою. Про це повідомляє «Урядовий портал».

— Захисники і Захисниці не повинні витрачати час на черги, паперову тяганину та складні процедури. Саме тому разом із Мінцифри ми створюємо цифрові рішення, які дозволяють отримувати необхідні послуги автоматично або в кілька кліків через «Дію» чи у будь-якому ЦНАПі. Ми усуваємо бюрократичні бар’єри, автоматизуємо надання статусів та соціальних гарантій, розширюємо можливості для освіти, реабілітації та розвитку. Наша мета — щоб кожен ветеран відчував підтримку держави на всіх етапах свого життя, — наголосила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.

У майбутньому Мінветеранів зосередиться на створенні єдиної цифрової екосистеми ветеранських послуг у партнерстві з «Дією». А фахівці із супроводу ветеранів війни стануть частиною цієї екосистеми, допомагаючи з отриманням послуг, які ще не переведені в онлайн-формат.

У застосунку «Дія» зʼявилося посвідчення ветерана війни: як завантажити

У міністерстві назвали цифрові послуги й сервіси, які вже доступні для ветеранів війни та їхніх сімей:

е-Посвідчення ветерана у «Дії»

Нині у мобільному застосунку «Дія» згенеровано вже понад 416 тисяч е-Посвідчень ветерана.

— Е-посвідчення ветерана дозволяє миттєво перевіряти його достовірність у режимі реального часу, що виключає можливість використання підроблених чи застарілих документів. Е-посвідчення також сприяє поліпшенню надання адміністративних процедур, швидкому та ефективнішому доступу до соціальних гарантій. Важливим є й те, що у разі втрати паперового посвідчення ветерана людина зможе безпроблемно використовувати електронне посвідчення, — пояснюють в Мінветеранів.

Автоматичне отримання статусу УБД

Менш ніж за два місяці з моменту запуску нової послуги спільно понад 11 100 Захисників і Захисниць отримали статус «Учасника бойових дій» автоматично.

— Раніше для цього потрібно було збирати купу документів, чекати на підписи й проходити нескінченні погодження. Нині все інакше: жодних черг, жодної паперової тяганини, тільки один процес — автоматичний, — зазначають в Мінветеранів.

Як це працює:

Відомості про участь у бойових діях вносяться уповноваженими особами військових частин

Система автоматично обробляє дані через Єдиний державний реєстр ветеранів війни (ЄДРВВ)

Статус УБД надається без залучення самого військовослужбовця.

— Також автоматичний статус УБД отримують військові, які потрапили в полон чи зникли безвісти. Держава підтримує їхні родини — надає можливість користуватися пільгами без додаткових заяв чи звернень, — йдеться в повідомленні.

Цифровізовано отримання статусів:

Особи з інвалідністю внаслідок війни

Члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці.

Тепер оформити їх можна онлайн через портал «Дія», а також у ЦНАПі.

Витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни відтепер можна отримати в ЦНАП за 5 хвилин

Раніше, щоб отримати цей документ, потрібно було листом звертатися до Мінветеранів і чекати понад 30 днів. Тепер витяг можна отримати протягом 5 хвилин через мережу «єдиних вікон» для ветеранів в ЦНАПах по всій Україні. Витяг з ЄДРВВ — важливий для підтвердження статусу в багатьох життєвих ситуаціях.

В Україні стартувала програма залучення ветеранів до спорту — щоквартально на оплату занять виплачиватимуть по 1500 грн

Ветеранський спорт — перша послуга інструментом «Фарбовані кошти»

25 000 учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни подали заяви через «Дію» на отримання 1 500 грн від держави у межах програми Мінветеранів «Ветеранський спорт». І вже понад 11 000 ветеранів оплатили заняття спортом.

У міністерстві нагадують, що використати отримані 1 500 грн на фізичну активність потрібно до 31 березня. Для тих, хто в січні не встиг приєднатися й отримати 1 500 грн на спорт — долучитися до програми можна з 1 до 20 квітня.

Уряд розширив мережу закладів, які можуть залучатися до програми «Ветеранський спорт»

Офлайн-альтернатива для ветеранів у ЦНАП

Для ветеранів війни, членів їхніх сімей та родин загиблих у ЦНАП доступні 19 послуг. У 2024 році було надано майже 220 тисяч таких послуг.

Також Наталія Калмикова заявила, що через «Дію» ветеранів інформуватиме про сервіси та можливості, розроблені Мінветеранів. Йдеться про сертифікати на освіту, психологічну допомогу, піднайом житла, гранти, кредитні програми.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що в Україні стартувала програма «Ветеранський спорт» щодо заохочення ветеранів війни до занять спортом. За цією програмою учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по 1 500 грн для оплати спортивних занять. З 15-го січня розпочався прийом заяв на виплату цієї грошової допомоги у застосунку «Дія». Гроші надходитимуть на спеціальний рахунок в автоматичному режимі. Для отримання коштів на перший квартал заявку потрібно було подати до 20 січня. Надалі подавати заявки на участь у програмі для отримання коштів потрібно до 20 числа першого місяця кварталу: з 1 до 20 квітня, з 1 до 20 липня, з 1 до 20 жовтня.

Якщо ветеран повністю, або частково використав отримані кошти, тобто бере участь у програмі, то заяву на наступний квартал подавати не потрібно — кошти надійдуть автоматично. Грошову допомогу можна використати на оплату послуг у сфері фізичної культури та спорту: у тренажерних залах, спортивних секціях та клубах.

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