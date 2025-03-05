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Профспілка Полтавського ГЗК виступила проти підвищення тарифів на вантажні перевезення

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 97 Новини компаній

 Профспілка Полтавського ГЗК звернулася до Уряду з вимогою переглянути підвищення тарифів на вантажоперевезення «Укрзалізницею», що може призвести до скорочення персоналу та зупинки виробництва

Центральна рада Профспілки металургів і гірників України (ПМГУ) отримала звернення від голови первинної організації ПрАТ «Полтавський ГЗК» Дмитра Вінівітіна щодо підвищення АТ «Укрзалізниця» тарифів на вантажні перевезення на 37%.

Представники профспілки, які захищають інтереси понад 5300 працівників ПрАТ «Полтавський ГЗК» та ТОВ «Єристівський ГЗК», вважають, що таке рішення може завдати значної економічної шкоди стратегічним підприємствам країни.

Наслідки підвищення тарифів

  • Зменшення обсягів виробництва та можливе закриття підприємств.
  • Скорочення персоналу через зростання витрат.
  • Негативний вплив на заробітні плати працівників ГМК.

Гірничо-металургійний комплекс (ГМК) є одним із найбільших споживачів залізничних перевезень — його частка у вантажоперевезеннях становить 40-50%. Підвищення тарифів значно ускладнить роботу підприємств і погіршить соціально-економічне становище трудових колективів.

Позиція профспілки та звернення до Уряду

Голова ПМГУ Олександр Рябко направив офіційного листа Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю, у якому наголосив на ризиках, пов’язаних із підвищенням тарифів.

У зверненні зазначається, що зміна тарифної політики без консультацій із бізнесом суперечить принципам прозорості, які раніше декларував голова наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Профспілка закликає Уряд переглянути рішення та забезпечити збалансовану тарифну політику, яка дозволить підтримати виробництво, зберегти робочі місця та фінансову стабільність галузі.

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Автор: Аліса Котова Джерело фото: pmguinfo.dp.ua
Теги: Полтавський ГЗК профспілка Укрзалізниця
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