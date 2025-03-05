Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Вчора, 20:02
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У четвер, 6 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. А-ра Сергеєва
- пров. Бакинський
- пров. Бар’єрний
- вул. Басейна, 23-42
- вул. Батуринська, 20/20-29
- вул. Ботанічна, 1-20
- вул. Братів Тютюнників
- б-р Українського Відродження, 10-16
- б-р Українського Відродження
- пров. В.Дончика
- вул. В.Короленка
- пров. Веселий, 10
- пров. Військовий, 20/20-29
- вул. В’ячеслава Чорновола, 7-83
- пров. Володимира Кисельова, 29/2
- вул. Г.Боплана
- пров. Г.Боплана
- пр. Григоровича-Барського
- вул. Громадянська
- пр. Громадянський
- пров. Градизький
- пров. Дачний
- пр. Дачний
- вул. Д.Нечая
- пров. Д.Нечая
- вул. Дмитра Демидюка, 27/26-42
- вул. Євгена Коновальця, 52-70
- вул. Єднання України, 14-35
- вул. Затонна
- пров. Західний
- вул. Івана Франка, 29 33
- вул. Кавказька, 2А
- вул. Каховська
- пров. Каховська
- вул. Кільцева, 12-34
- вул. Кооперативна, 112А-127Б
- вул. Лебедина, 2,4,6
- пр. Лебединий, 1,4
- вул. Лейтенанта Покладова, 12
- вул. Лікаря Парнети
- пров. Липневий
- вул. Лугова
- пров. Луговий
- пр. Луговий
- вул. Миколи Пирогова, 7-34/125
- вул. Нескорених
- вул. Новоіванівська, 2/25-28
- вул. Олеся Гончара, 62А-81
- вул. Перекопська, 40
- вул. Покровська, 24,28
- просп. Лесі Українки, 18
- просп. Лесі Українки
- вул. Проєктна, 4-35
- пров. Проєктний
- пров. Прорізний, 17-37
- Раїси Кириченко
- вул. Редутна, 94
- пров. Резервний, 13-17
- туп. Резервний
- вул. Соборна, 34/32
- вул. Червона Гірка
- вул. Червона Гірка, 1-37А
- вул. Чередницька, 93-120
- вул. Юрія Липи.
З 8.00 до 20.00
- вул. Горліса-Горського, 3-10
- пров. Веселий, 10
- вул. Івана Франка, 29 33
- вул. Київська, 64-121
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки
- просп. Полтавський
- просп. Полтавський, 277-281
- с. Придніпрянське
- вул. Перекопська, 40
- с. Соснівка
- туп. Урожайний, 2
- вул. Ярова, 1-7.
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