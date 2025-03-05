Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Вчора, 20:02 Переглядів: 332

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У четвер, 6 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. А-ра Сергеєва
  • пров. Бакинський
  • пров. Бар’єрний
  • вул. Басейна, 23-42
  • вул. Батуринська, 20/20-29
  • вул. Ботанічна, 1-20
  • вул. Братів Тютюнників
  • б-р Українського Відродження, 10-16
  • б-р Українського Відродження
  • пров. В.Дончика
  • вул. В.Короленка
  • пров. Веселий, 10
  • пров. Військовий, 20/20-29
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 7-83
  • пров. Володимира Кисельова, 29/2
  • вул. Г.Боплана
  • пров. Г.Боплана
  • пр. Григоровича-Барського
  • вул. Громадянська
  • пр. Громадянський
  • пров. Градизький
  • пров. Дачний
  • пр. Дачний
  • вул. Д.Нечая
  • пров. Д.Нечая
  • вул. Дмитра Демидюка, 27/26-42
  • вул. Євгена Коновальця, 52-70
  • вул. Єднання України, 14-35
  • вул. Затонна
  • пров. Західний
  • вул. Івана Франка, 29 33
  • вул. Кавказька, 2А
  • вул. Каховська
  • пров. Каховська
  • вул. Кільцева, 12-34
  • вул. Кооперативна, 112А-127Б
  • вул. Лебедина, 2,4,6
  • пр. Лебединий, 1,4
  • вул. Лейтенанта Покладова, 12
  • вул. Лікаря Парнети
  • пров. Липневий
  • вул. Лугова
  • пров. Луговий
  • пр. Луговий
  • вул. Миколи Пирогова, 7-34/125
  • вул. Нескорених
  • вул. Новоіванівська, 2/25-28
  • вул. Олеся Гончара, 62А-81
  • вул. Перекопська, 40
  • вул. Покровська, 24,28
  • просп. Лесі Українки, 18
  • просп. Лесі Українки
  • вул. Проєктна, 4-35
  • пров. Проєктний
  • пров. Прорізний, 17-37
  • Раїси Кириченко
  • вул. Редутна, 94
  • пров. Резервний, 13-17
  • туп. Резервний
  • вул. Соборна, 34/32
  • вул. Червона Гірка
  • вул. Червона Гірка, 1-37А
  • вул. Чередницька, 93-120
  • вул. Юрія Липи.

З 8.00 до 20.00

  • вул. Горліса-Горського, 3-10
  • пров. Веселий, 10
  • вул. Івана Франка, 29 33
  • вул. Київська, 64-121
  • с. Мала Кохнівка
  • с. Потоки
  • просп. Полтавський
  • просп. Полтавський, 277-281
  • с. Придніпрянське
  • вул. Перекопська, 40
  • с. Соснівка
  • туп. Урожайний, 2
  • вул. Ярова, 1-7.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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